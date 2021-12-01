前幾天早晨出門散步，見不少路邊有一堆堆的紙灰。正好前面有一名六十歲左右的女士在燒紙，等她快燒完了，我走過去與她搭話。得知她對燒紙話題並不忌諱，於是與她攀談起來。我對民間習俗很感興趣，但從沒燒過紙，對燒紙問題也沒做過深入探究。我一口氣問了好多問題，她就像燒紙民俗專家一一認真解答。

她說十月初一是寒衣節，此後天氣漸冷，這天燒紙是為已故的親人送衣（錢）禦寒。燒紙前先在地上畫一個圈，人在圈外，燒紙在圈裡。如果不畫圈，錢有可能被冤魂野鬼截獲；但這個圈不能完全封死，在西北邊留個缺口，不留缺口等於沒有門，故去的親人或鬼差沒法取。燒紙多少沒有一定之規，燒的時候要嚴肅，心裡默念某人來看望親人，來給親人送錢，也可以與親人說心裡話。

燒的紙應該選擇黃草紙或專用冥幣，最好不要印刷品。一刀燒紙分成若干分，以對角線對折兩次提前準備好。燒紙之前先在圈外燒兩張，或在圈裡點燃燒紙以後，先撥出兩張到圈外送給孤魂野鬼，這樣可以避免干擾或被劫取。

燒的時候用一根小木棍輕輕挑起燒紙使其燃盡燒透，儘量不要撥散，使紙灰成為一堆。地點要選在十字路口或者是三叉路口的一側，因為路口四通八達，方便鬼差遞送。有人說白天鬼差不敢出來取，不能在白天燒；面對一堆堆紙灰，她說這些可能是昨晚或今天凌晨燒的，具體時間由燒紙人選擇。

為讓親人順利收到紙錢，有人還在紙的上下款分別寫上陰間親人和燒紙人的名字。有的燒紙人最後留下幾張不燒，意思是告訴故去的親人，紙錢永遠不斷。該女士同時在兩個圈裡燒紙，一個是給父母的，一個是給公婆的，除了給父輩燒還有給祖輩燒的。

她說，清明節、中元節和寒衣節是「三大鬼節」，都有燒紙的，她僅在清明節和寒衣節燒，已堅持多年。有時疏忽了該燒紙的日子，她就會在夢中見到親人，提醒該燒紙了，燒完就不再做夢，很靈驗。她說，燒紙活動帶有陰氣，燒完了先到人多的地方走走，不要馬上回家；路上遇到紙灰，儘量繞開不要踩踏，如果踩了，心裡得抱著歉意。

與該女士一席談話，方知燒紙有這麼多講究，猶如聽了一堂燒紙知識大課。回家後興致未盡，特地搜索關於寒衣節燒紙的話題，原來早在周代就有了寒衣節；歷代留下很多具體的文字記述，也見於多部文學名著。

有趣的是，燒紙習俗竟源自造紙鼻祖蔡倫。蔡倫的嫂子強迫丈夫蔡莫跟弟弟學造紙，但蔡莫造的紙質量不好，賣不出去。後來她想了一個妙招，自己在鄰人面前裝死，讓蔡莫給她燒紙後再假裝復活；她對鄰人說，陽間的紙就是陰間的錢，丈夫給她燒了紙，陰間小鬼收了錢就把她放回來了。

消息傳開了，人們紛紛給故去的親人燒紙，希望親人在陰間一切安好，結果蔡莫家堆積如山的紙很快被搶售一空；從此人們採用燒紙的形式祭奠親人。筆者認為，過鬼節或燒紙或其他不同形式的祭奠活動，廣泛存在世界各地，泯滅傳統習俗是不可能的。