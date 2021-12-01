《老照片說故事》在水一方

五十三年前的快樂夥伴們，最左邊是作者。

五十三年前，救國團暑期青年戰鬥營是台灣大學生最嚮往的活動。我大二時曾參加，有很多好玩的活動，也學到怎麼做團體領導。

大三暑假，我接到救國團通知，說因為我去年在戰鬥營展現很好的領導能力，特別聘請我擔任台中營地暑期戰鬥營的輔導員，不但食宿全免，還有幾百元的薪水。能夠去當輔導員，有吃有玩還有錢拿，真是天下最好的打工方法。

到了營地報到後，大家被分配成五個小組。我的小組有四個女生，我和小珍、永建加上開朗的虹霞，我們成了非常談得來的朋友。四朶花之外唯一的男生是一位帥哥，他成了其他「陽盛陰衰」小組所羨慕的對象。不過，我們都已名花有主，帥哥也是名草有花，所以我們像兄弟姐妹一樣，大家一起帶團員們上課學習、鍛鍊和玩遊戲，熱熱鬧鬧過了一個快樂暑假。

暑假結束後，我們回到學校，各自忙著準備大學畢業後的出路，慢慢就失聯了。二十幾年前，我和永建、小珍都在美國聯絡上，再續友情，我們也找到虹霞在台灣的訊息。但提起那名翩翩少年，我們都不記得他的名字。最近看到這張在戰鬥營郊遊時的照片，不由得想起青春年少時光，也想起那名帥哥，不知道他是否一切安好？他會不會也想念我們呢？