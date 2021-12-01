上世紀五○年代，我在童年就懂得洋油燈的珍貴。那時候家家戶戶都點洋油燈，洋油燈點的是煤油，很多人就叫「煤油燈」，但是媽媽說煤油是洋人造的，要靠外國進口，就習慣叫「洋油燈」。媽媽每天晚上坐在洋油燈下，捨不得把光調亮，瞇縫著眼，一針針地納著布鞋，陪伴著我寫字。

有時，我見媽媽的針扎了一下手指頭，瞬間，她把手指放進嘴裡含一下，再放在洋油燈光下照一照針扎下的血點。媽媽的手結了一層厚厚的繭，針線從鞋底穿過時，麻線發出拉扯的嘶嘶聲響，媽媽就把針尖放在頭髮上摩擦幾下；那一刻，媽媽微笑著看看我，並說：「好好學習，有了文化去大城市工作，那裡有明亮的汽燈。」我問：「汽燈是什麼燈？」媽媽是抗日時從大城市來到小城的，跟著我爸爸見過世面，就說：「好亮好亮，比洋油燈還亮的是汽燈。」從此，在昏黃的洋油燈時代，我夢中只有汽燈的理想，根本不知道還有電燈，那時候我太小了。

我聽媽媽的話，好好學習。那時我正念小學，學校從沒有布置家庭作業，更沒有補課，只發了描紅的大字本；我在洋油燈下，用毛筆描寫一個個紅方格裡的大字。可是每天晚上不到九時，媽媽就要我和二哥睡覺，說要省著點油。當年雜貨鋪的洋油二角多一斤，我們家一斤洋油省著點五個晚上，鄰居外婆家一斤油點八晚，有的人家更省，各家都是省著點油。

每到天黑，就出現一幅洋油燈詩畫：一家家屋裡，一盞盞洋油燈的火苗身影在窗格紙上不停地搖曳，窗欞上那橘紅暗淡的光暈也在晃蕩著。沒多久，昏黃的光暈就從一家家熄滅了。媽媽說：「你看，你看，人家好省油，都睡覺了」。

小鎮的黑夜，是沒有月亮星星的日子，或飄忽著綿綿細雨，周邊寂靜的山林裡傳來一聲聲像哭鳴的聲音；大人說那是貓頭鷹在呼喚牠的同伴，也有從水田裡傳出水鳥一聲哇哇的長鳴。我們小孩子不敢出門，有時候半打開門，故意壯膽似地朝著天空大喊幾聲，又趕緊關上門，守在溫馨的洋油燈旁。

怪不得我兒子現在聽後感慨：「那洋油燈的時代好傷心。」是的，傷心的洋油燈讓小鎮沉積在黑暗裡，給寂靜的小鎮抺上一片茫然恐懼的色彩；後來老師告訴我們，沒有燈的光亮，是窮得傷心的往日。

一次，小弟正在洋油燈下看小人書，由於燈光太暗，他把書湊近燈下翻看，不知書裡的什麼情節，讓他高興得揮手大叫一聲，眨眼間將燈揮倒；燈罩沒有打破，燈油卻從燈芯口漏出一桌。媽媽罵了小弟一句「小人書真禍害」，並心痛地嘮叨起來：「好啦，這下可好啦，燈不用點了，摸黑吧。」

小弟是家裡的老六，最小又最頑皮。一次媽媽要他去買洋油，他拿著瓶子就跑，出了小巷就是一家日雜鋪子，賣油鹽醬醋、菸酒洋火洋油，生意不錯。鋪子裡有個小弟的同班同學，經常幫家裡招呼生意，那天他倆一邊說話，一邊拿著漏斗往瓶子裡灌洋油，誰知，小弟是拿了爸爸的酒瓶，母親傷心地笑了。

到了六○年代中期，洋油漲到三角五分錢一斤，日雜鋪子還經常缺貨，有時排著長隊，輪到後面的只能提著空瓶子回家。冬天的夜晚，一家人圍著木炭火盆取暖，說著「黑」的笑話。媽媽還唱了老鼠偷油的歌：「小老鼠，上燈台，偷油吃，下不來。喵喵喵，貓來了，嘰哩咕嚕滾下來。」

沒多久，點燈的洋油供應愈來愈緊張，為了省點洋油，有的人家用空墨水瓶做一盞小油燈；有的一盞洋油燈，從這間屋提到那間屋，來來回回，哪裡需要燈亮就提到哪裡，捨不得多點一盞燈，還要把燈芯捻得極小。當上面發洋油票證了，大家趕緊拿著戶口冊，到居委會去排隊登記領票，一戶一月一斤半。媽媽每晚開始點燈，都要用一塊小軟布捲在一根筷子上，伸進燈罩內，擦淨被洋油熏黑的煙漬，把燈罩擦得通明，讓調到最小的燈芯，燃放最亮的光度。「省著點洋油，省著點洋油……」這也成了媽媽當年點燈時的口頭禪。

到了七○年代中期，聽說山外的不少城市普及了電燈。那時我們家住在湘西雪峰山下沅水畔的安江鎮，屬於偏遠地區。因為有一家抗日時期從省會長沙搬遷到小鎮的紗廠，紗廠的發電廠發電，照顧住在紗廠附近的職工和居民，一戶可以點一盞四十瓦的燈泡，規定在十一時停電。誰家燈泡超過瓦數，就要取消用電。

但由於交通不便，燃煤靠沅河船隻運輸，發電接不上，民用電燈經常停電，或者電力不足時，光線微弱得還不如洋油燈，如同葉聖陶的「夜」一文中所寫的：「桌上的煤油燈，發出黃暈的光。」於是，點洋油燈仍然是家庭的主要照明，那時洋油已賣到五角錢一斤。當城市已經全面普及電燈的八○年代初，我的幾位農村朋友還在點洋油燈，直到九○年代初，小鎮城鄉才全面用上電燈。點洋油燈從民國的從前，點到解放後的四十多年，點燃了十幾代人的憂傷和希望。

今日，富強驅趕了貧窮，城鄉燈火輝煌，洋油燈的歲月已成了歷史。