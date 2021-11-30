父親已經離開我們十八年了，這些年父親的教誨和笑容始終在我的腦海裡。

父親於一九五四年畢業於北京 大學醫學院七級班，畢業後考取了中國 泌尿外科鼻祖和奠基人吳階平教授的研究生。他終生都在北大醫院從事泌尿外科的臨床和科研工作，碩果纍纍。

六○年代初我要上小學了。好的學校競爭十分激烈，需要考出好成績才能錄取。考試前幾個月，父母開始給我補習。算術很容易，我很快就掌握了，問題是語文的漢語拼音。父親是上海人，他以前學的是韋氏音標，講國語有口音，而我是保母（河北人）帶大的，父親的上海口音拼音讓我一頭霧水。至今我的拼音還是不怎麼樣。

小時候，父親經常帶我去書店，給我買了「少年氣象學家」、「十萬個為什麼？」等書籍，還訂閱了「少年時代」、「少年文學」等雜誌。對於少年氣象學家的天氣諺語，至今我還是可以倒背如流。

文革期間，有一陣子容許古籍中的四大名著重印銷售，價格不菲。父親馬上就給我錢讓我買「三國演義」、「紅樓夢」、「水滸傳」和「西遊記」。那時候我讀書只注重打鬥的場面，看得很快；讀完三國後，父親問我，董卓是怎麼死的？他的屍體是怎麼處置？我回答說是司徒王允利用反間計，讓呂布刺殺董卓，至於屍體怎麼處置，不記得了。

父親告訴我，董卓身軀肥胖，殺死後陳屍示眾；守屍的士兵在董卓肚臍眼中插上燈芯點燃照明，持續數天。我從內心裡欽佩父親，將讀過的古典書籍都詳細銘刻在記憶裡；他告誡我，讀書明白故事情節很重要，更重要的是理解古人的文學素養，多讀書才能改進認知能力，提高和拓展素質。

知青插隊務農期間，忙碌於農活和填飽肚子，父親給我寄過不少書籍，我也無暇顧及讀書了。七○年代中期，我在京郊的工廠做學徒工，離家比較遠，兩周回家一次。那幾年很少能見到父親，媽媽告訴我，爸爸太忙了。有一天我上夜班，白天在宿舍睡覺，工友小姚興沖沖把我推醒，拿報紙給我看，說國家領導人去世了，「你爸爸是醫療小組的醫生」。這時我才知道為什麼這幾年很少能見到父親。七○年代末，我上醫學院，遠離父母，父親經常給我寫信，指導我如何全面掌握醫學知識；臨床學科考試的時候，我的外科成績是全年級第一名，作為外科醫生的父親特別開心。

封閉了幾十年後，八○年代初對外開放，父親在瑞典 卡羅琳斯卡研究所考察進修回來，對世界上最新的醫學進展十分重視。經過多年的資料收集和分析，他在中華外科雜誌上發表了「中國的尿石症」，成為中國最早、最全面對泌尿系統結石分析的經典。

父親當選了北大泌尿外科研究所所長、中國和亞洲泌尿外科學會主席，但他堅持不要自己的私人辦公室；當了所長之後，就在小會議室的桌子上辦公，醫師和護士可以隨時找他談工作。

我開始做醫生後，和父親的交流就更多了。他鼓勵我好好學英語，那樣就可以了解最新的醫學進展。我開始到圖書館藉助字典閱讀醫學雜誌，幾個月以後，我試著把一篇英文骨關節雜誌中，有關尺鷹嘴骨折手術的文章翻譯成中文，投給「國外醫學進展」雜誌。發表後我拿雜誌給父親看，他特別高興，說「這是第一次你的名字是鉛印的了」。

一九八三年我成為研究生，需要做課題研究，父親常常和我聊天中，把他自己課題的構思、設計、推理及可能的突破口，一一擺在我眼前，讓我在自己課題的死胡同裡茅塞頓開，找到了新的研究方向。父親晚年臨床做的比較少，科研課題和帶研究生占據了他大部分時間。我常常在家裡聽他和研究生們的對話與釋疑，也讓我獲益匪淺。他的知識淵博，思路敏捷，對泌尿外科的最新進展瞭如指掌。

我的博士生論文在一九九○年獲得衛生部科技進步一等獎，我當時人已在洛杉磯，父親專門跑到郵局，打了越洋的長途電話來告訴我，我至今還記得他當時激動的聲音。

父親發表了數十篇中英文學術論文和著作。在他去世的前一年二○○二年，醫學出版社出版了父親的專著「現代前列腺病學」，他在病榻上，在書本的首頁上為我簽字。每當我看到這本書，父親的音容笑貌都會浮現在我的眼前。