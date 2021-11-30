六○年代初，我還不滿十歲。一個夏天的晚上起來小便，看到家門口院子裡手電筒光亮一閃一閃的。大半夜的，誰在幹什麼？我輕輕開門探頭一看，原來是父親正在扯蚯蚓。這四合院子的地基原本是農民家菜地，建設新衛生所時，重點放在前後兩排房屋上。大院子只是稍稍打夯而已；而前後房屋之間則鋪了一條水泥過道，主要方便下雨時避免走水路。

晴天看大院子，地面相安無事、風平浪靜，可是到了半夜時分，有趣的現象出現了。地下無數條蚯蚓將土拱開，一個個細圓圓的頭伸了出來，估計是汲取氧氣和露水吧。下雨天，牠們不甘心泡在水裡，雨尚未落下，就爬到高處或在能夠避雨的地方藏了起來；而來不及逃逸的仍然泡在水裡，不是被泡軟化掉，就是被青蛙、飛鳥當成點心吃了。

衛生所院子大，那時也不興砌花圃種花養草。我家住在院子最西頭，屋角前有棵三米多高的桃樹，勤奮的母親利用樹蔭，搭建了一個簡易棚子，裡面養著幾隻雞和鴨。一開始，雞鴨是當作寵物來養的，沒想到幾個月後，公雞半夜啼叫，而鴨子忽地長有一斤多。雞好伺候，最多撒點稻米就行了，平常牠們也吃米糠拌菜，而鴨子雖然也搶雞的主糧，可胃口似乎永遠難以填飽。來看病的鄉親說，鴨子要吃葷腥，光吃素食長得慢。

為了給鴨子搞吃的，我和姊妹放學回家就到附近田邊「偵察」，看有無螺螄、蚌殼。可走痠了腿，卻發現田裡很少有螺螄之類，主要是因為農民家有散養鴨子，早就被牠們的扁嘴「篦」了一遍。附近有水塘，但塘深得很，父母一再要求我們不得下水。

可是兩隻鴨子要吃呀，牠們看到人就「嘎嘎嘎」叫個不停；像人一樣，牠們長期每天每餐只吃素菜，胃裡沒有油葷和高蛋白等「硬貨」，自然沒有力氣、容易餓。

有個半夜，父親起床處理一個急診，將病人送到衛生所只有幾張床的小病房，並安排好打點滴之後，打著哈欠準備回家睡覺。走在過道上，手電筒光隨意照射時，忽然發現路旁的「蚯蚓現象」。

父親沒有睡意了，靈機一動，從家裡拿出報廢的醫用鑷子和一個小桶。父親脫掉白色工作服和襯衣，只穿著背心和褲兜，打著手電筒將一條條紅的、烏黑色的蚯蚓扯出來。

父親後來向我們「傳經送寶」，說蚯蚓很「精」，牠先伸頭看看四周，沒有問題才爬出來；如發現不對頭，立馬縮回到洞裡。因此，用鑷子需輕手輕腳，看準蚯蚓後，迅速將頭夾住；夾住後，要用巧勁扯出近一尺長的蚯蚓。手勁太小，蚯蚓縮在土裡死活不出來；如果用勁過猛，蚯蚓的上部就斷了。

扯蚯蚓很辛苦。夏夜溫度依然很高，一會兒衣服就全濕了。最討厭的是，蚊子聞到人的汗氣味，特別興奮，一股腦叮在人的身上。對付蚊蟲，父親在裸露的皮膚上搽點清涼油，多少有點作用，但熱了流汗卻無可奈何。父親先是脫掉背心，有幾次甚至連褲兜都沒穿，有個半夜我看到父親一絲不掛的背影。父親笑著說：「三更半夜的，反正也沒人看到。」

第二天早晨，我們圍著雞鴨欄裡，看父親將蚯蚓扔給鴨子吃。鴨子微微拍著翅膀，眼珠子好像在笑，一副興高采烈的樣子，昂著頭有滋有味吞嚥蚯蚓。父親一個晚上能扯一百多條蚯蚓，鴨子不到半小時就吃完了。

鴨子太能吃，又弄不到足量的葷腥活食，長到三斤多時，就被宰殺吃掉了。