將近兩年前，從好友口中得知一位初中同學，竟然就住在離我家僅需二十分鐘車程的鄰鎮。

我喜出望外，經由一通電話，意外地銜接了近一甲子的斷層歲月，彼此心中的驚喜自是不在話下，原來她在幾年前輾轉自外州遷入，定居於此。

未料不久新冠疫情 開始橫行美國 ，這一年多來我們雖然避免聚會，然而透過電話談笑；那扇回憶的大門一旦開啟，湧現於腦海的是一幕接一幕初中時代的往事。

回想起來，特別溫馨甜蜜，尤其對於老師們當年的諄諄教誨，更是懷念。

想當年，老師對於少不更事的我們，既寬容又不失敬業，令人佩服。由於高中聯考的壓力，初三那年，除了課業多之外，大小考試不斷；而英文課正好緊接在音樂課之後，因此每到音樂教室上課，我們在音樂課本內夾帶著英文單字小抄。

在老師彈奏著鋼琴，及我們隨樂高歌的同時，我們藉此速記英文單字，著實發揮「一心兩用」的本事。舉凡當時學過的中西名曲，時至今日，都還能琅琅上口，音樂老師功不可沒。

至於家政課，老師指導大家做手工、繡花、編織、打毛線等，可謂五花八門；有些同學做不來，但為了通過及格關卡，只好找家人當槍手代為完成。

這些渾渾噩噩少年時擺烏龍的插曲，不時交織於課堂間。真感謝老師的雅量，體諒同學們功課繁重，都沒有太為難我們。

那時候老師們上課可說是南腔北調，我們著實體驗了方言國語的大融會。學識淵博的國文老師一口廣東國語，抑揚頓錯的吟唱詩歌，也能讓我們靜下心來聆聽；家政老師是道地的台灣 國語，在教針織時，不時提醒我們記得打賊（打結）。

帶著東北腔調的歷史老師，上課寡言多字，特別喜愛揮灑他那蒼勁瀟灑的粉筆書法，坐在前排的同學常吃粉筆灰。而幽默風趣的博物老師人高馬大，配上一口鏗鏘有力的湖南腔，常惹我們笑得前俯後仰，把瞌睡蟲都笑醒了。

英文老師是典型的日本腔調，她的英語有時令人困惑，待我們會意過來後，不禁相對莞爾。氣質不凡的美術老師，輕柔的標準國語，最得大家喜愛；班上有一位同學的大哥積極追求，賄賂小妹代為傳達情書，終獲美人芳心，傳為一段佳話。

當年每一名老師都稱職的各展所長，我們也順理成章地練就了一套對語言的接受能力，任何腔調的國語也難不倒我們這群機靈的青澀少女。如今老師們大多已作古，然而長留在我們心中的，是對他們無止盡的感念。