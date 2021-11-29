「自梳女」興起於清朝後期，是在珠江三角洲一帶獨特的畸形風俗，在新中國 成立後逐漸式微消失。

「自梳女」這一名稱，起源於珠江三角洲的未婚女子都梳著一條長達臀部的辮子，在結婚時由母親或嬸母替其把辮子挽成一團盤在腦後，稱之為髻。

立志不嫁的女子，履行特定的儀式自行將辮子挽成髮髻，矢志不嫁人，獨身終老。這種將辮子挽成髮髻盤在腦後，終身不嫁者稱為「自梳女」。自梳女完成儀式後，便自立於社會，從而可以走出深閨外出謀生，如耕種、經商或打工。

儀式通常在自梳女家裡或自梳女聚居的「姑婆屋」內舉行，立志終身不嫁者預先準備儀式所用的新衣鞋襪、梳妝鏡、頭繩以及香燭、菜餚等物品。先用黃枇葉煮水潔身沐浴後，在觀音像前拜祭並立誓永不嫁人，並請村中德高望重的嬸母、伯娘或年長的自梳女將辮子挽成髮髻緊貼腦後；更換新衣鞋襪，然後向其他自梳女姐妹行禮，有經濟能力者還需設酒席宴請姐妹。一旦辮子梳起，該女子正式成為自梳女，而且終身守約，不得後悔，父母也不能強逼她出嫁。

自梳女的產生有特定的歷史和社會根源。一是有獨身傾向，畏懼或反對與異性結合者；二是為反對父母之命的包辦婚姻，不願與自己毫不相愛的人廝守終身者；三是當年珠江三角洲遍布桑基魚塘，有大量養蠶、繅絲工作，自梳女也有了自食其力的去處。

這些都是當年促成自梳女出現的條件，到了滿清末年，民國成立，罪惡的婚姻制度遭到抵制、桑基地減少、養蠶繅絲業衰落，自梳女有的出走南洋、香港 等地去做女傭謀生，被稱為「媽姐」或「姑婆」。

自梳女平時可以和母親同住，並參與如採桑、養蠶、繅絲等勞動。閒時可以到姑婆屋與眾姐妹相聚，像親人般互相照顧扶持。年老病危必須遷入姑婆屋，不允許在娘家辭世。自梳女如有越軌行為，是鄉規禮教所不容，在遭受醮刑毒打後，放入豬籠投放河中溺斃。死後其父母不能收屍殮葬，只能由自梳女們用草席包裹，擇地埋葬；村中若無自梳女，便拋入河中隨水漂流，自生自滅。

自梳女死後遺產處理，除了其收養子女外，還可以讓所授徒弟或金蘭姐妹繼承。若要成為自梳女的徒弟，必須先成為自梳女。自梳女收徒也有一定的儀式，做了徒弟後要對師傅盡孝道，師傅患病時要侍奉在側，端茶送藥；如果師傅不幸身亡，要為其辦理喪事，並立靈牌供奉與拜祭。所以自梳女選擇徒弟不能輕率從事，一定要經過長期觀察與種種考驗才能接納，一旦結成師徒關係，雙方永遠不能反悔毀約。

還有另一種自梳女逃婚習俗，叫做「不落家」；不落家是指有些少女遭父母之命、媒妁之言強逼嫁人時，所採取的一種抗爭辦法。自梳女被逼按婚禮習俗過門後，拒絕與丈夫洞房，然後利用「三朝回門」機會長駐娘家，以避免和丈夫同居；此類女子名義上已婚，實則仍獨身，俗稱不落家。

至於已進入新郎家的自梳女，怎樣才能避免在洞房之夜，遭到不相愛的郎君威逼上床？她們事先已制訂出對應辦法，決意自梳的女子，臨嫁時已暗中串通知己的大嫂、大姐，給自己傳授洞房花燭夜的對抗手法，由金蘭姐妹特製一套上下相連、夾口處加密縫得特別牢固的嫁衣，即使新郎用暴力也難以撕開。新娘還帶一把剪刀防身，不讓新郎貼近，如果新郎真的以暴力相逼又無法抗拒時，即高聲呼叫；金蘭姐妹扮的大姐一聞呼救聲即集體行動，前往救援。

而「買門口」等於守節，有「墓清白」和「當屍首」兩種形式。「墓清白」是嫁給神主牌，即某家已有夭折男性，不論童子或成年，只要死者家屬同意，自梳女可買個名義上的妻子稱號。

成交後，自梳女不能直接入門，還要舉行入門儀式；必須先拍婆家關著的門，此時婆婆在門內提出種種難堪的話題，要自梳女回答，例如「我家生活非常清苦，妳受得了嗎？」等，如果自梳女的回答得到婆婆的認同，就可以開門入內，當這個家名義上的媳婦。以後還必須在經濟上支持婆家，當婆婆去世時，要前往執喪。

另一種形式叫「當屍首」，即當某家有男子死亡但未入殮時，自梳女要披麻戴孝去做死者名義上妻子，並守靈送喪。完成儀式後即成這家媳婦，其往後的命運，要看與婆婆相處情形；如相處不佳，有可能被趕出家門。由此可見，在殘酷的封建制度下，某些婦女的命運是極其悲慘的，自梳女在受盡精神和體力折磨後，才換得一個「死的門口」，而且是沒有保障的。

新中國成立後，徹底推翻萬惡的封建制度，婦女的地位大大地提高，實行男女平等。父母之命媒妁之言的婚姻制度受到嚴重打擊，自梳女死無葬身之地的情況絕不允許存在。產生自梳女的社會因素逐漸消失，以梳髻形式做自梳女的情況也就幾乎絕跡了。