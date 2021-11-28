高中畢業後回鄉勞動五年，生活艱苦，曾多方面想搞點小錢。在農村裡賺小錢，主要有兩條管道，一是採草藥，二是小秋收。當然，有手藝的人找副業賺錢，不在此範圍內；這裡的地沒有特殊草藥，人們不外乎是挖半夏、摘野菊花、剪油櫻子。

記憶深刻的是，我發現並抓住了一次機會，變廢為寶，收穫了人生第一筆「鉅款」，在三天裡賺了十一塊錢。

一九七五年初冬，生產隊裡準備下架玉米棒，掰成玉米粒，這一年玉米豐收，增產不少。那天，隊長要我和他同保管員一起清理倉庫，準備騰出地方放掰下來的玉米粒。

門裡的一邊，堆著犁、耙、耖等農具，下面是雜物垃圾。隊長對我說，「你把它們挑到坦場上，燒了焐灰」。我從家裡挑來大沙箕，用鋤頭一耙，在麥殼、癟穀、玉米苞皮、碎紙、泥土等垃圾中，發現夾雜了許多桕籽，大多是帶殼的，有的還一串一串的。

原來前幾年收桕籽時，這些還沒有老，難以脫殼，就剔除出來，堆在邊上。我問隊長，這裡面的桕籽怎麼處理。隊長看後不屑一顧，說有的殼黴了爛了，有的籽乾癟無肉，垃圾灰塵裹著，還是挑去燒吧，不要白費力氣了。我覺得可以揀出來賣錢，燒了太可惜，就對隊長說：「這些給我吧，由我處理，能賣幾個錢也好的，工分我不要了。」隊長揮揮手，連說行行行。保管員接著加了一句：「你要全部挑完，掃乾淨。」

「好的。」我高聲應答，馬上就幹。耙進沙箕的時候，我留意了，一串串的桕籽還不少，於是多了個心眼，不能挑到坦場上去，而是挑到自己家的後院裡，以免人家眼紅說閒話。看上去不大的一堆，挑了五、六擔，差不多花了一個上午才清掃乾淨。

下午，我揀出脫了殼的白色桕籽，專門放在畚箕裡，而那些還有黑色外殼的就揀了放在竹簍裡，然後把剩下的垃圾全部挑去坦場，點火燒了。

我家後院不大，但打了石灰地面，硬硬的。第二天，我拿個棒槌，就在地面上敲那些有殼的桕籽，敲了揀，揀後敲。可是這樣太慢，一個上午也揀不出來兩、三斤。母親進來看了，想想對我說：「下午你用連枷打，我再來篩，再來簸，不就快啦？」

連枷是那幾年學會打的。吃了飯，我就攤開有殼的桕籽，甩著連枷打，打了翻，翻了打。母親用篩子把泥沙和灰塵篩掉，把上面大點的殼和樹枝類捧走；接著用簸幭，把細碎的殘殼揚去，留下的就是白花花的無殼桕籽，再揀去個別壞了的桕籽，容易多啦！哇，滿滿一畚箕，我急不可耐地拿來小桿秤，十五斤二兩。「有這麼多？」母親似乎有些懷疑，她也秤一遍，點著頭笑了。

我頭上身上滿是灰，摳摳鼻孔裡都是灰，嘴裡吐出的痰也裹著灰，但我知道這些桕籽值多少錢的，心裡別提多高興啦！

隔天，我借輛自行車，帶著桕籽前往三十里外的區公所所在地，賣給一個油脂加工廠，記得大概是七角五分錢一斤，秤十五斤，共計十一塊兩角五分。這是我那時候賺的一筆「鉅款」，當時每十工分只有三角幾分錢，壯勞力幹十天才三塊多錢，十一塊多錢得連續不停地幹一個月啊。

可興奮過後再想想，總覺得自己是揩了集體的油。多少天後，沒聽見任何人提起此事，我才安心下來。