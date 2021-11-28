《老物件情懷》家用攝影機

這台家庭用攝影機曾經是我家的寶貝。

照片上的這台家庭用攝影 機（見圖）曾經是我們家的寶貝，為我們記錄下許多美好時刻和親朋好友的身影。

機子是太太中獎得來的。那年她就職的公司舉辦聖誕派對，中間有抽獎活動，一等獎就是這台日本JVC牌子的攝影機。我太太的同事都說她運氣好，因為她剛進這家公司沒多久，而那些工作了很多年的老員工都沒拿到過呢。

因為是家用攝影機，要比記者或影視專業人士用的機子小很多，僅靠單手就能操作。影像錄在小型盒式磁帶上，如果要在普通錄影機上播放，得將這小磁帶盒放入特製的、和普通錄影磁帶一般大的盒子內，才能夠播放。不過攝影機自身就有播放和倒帶功能，也可以透過紅黃白三色視音輸出線連接電視機，直接播放。

攝影機在我們幾次回中國旅遊探親時，發揮很大的作用。我們走到哪就拍到哪，北京 的故宮、天壇、八達嶺長城；西安的兵馬俑、華清池、華山，還有江南一些城鎮的景點，都透過這台攝影機錄下。

前兩次我回老家上海時，老舅已經九十多歲，還親自下廚做菜招待我們，吃飯時不斷夾菜給我們小輩，這些都被我拍攝成影像。老舅去世後，我將這些帶子進行剪輯，做成錄影帶送給舅媽和表妹，留作紀念。對於他們來說，錄影帶確實很珍貴，因為這是我老舅留下的唯一真實影像。

我兒子在上中學和大學這段時間的很多活動，包括畢業典禮、授獎儀式等，也是通過這台攝影機記錄下來的。

我家這台攝影機用了大約七、八年，後來市面上出現更先進的數碼攝影機，拍攝的圖像非常清晰，且因為改用尺寸很小的片狀記憶卡來錄存影像，機身也變得更加小巧。我曾想買一個數碼攝影機，但智慧型手機 很快問世，讓我打消念頭。

如今這台錄影機已不好使用，保存很多錄影磁帶也極占儲物空間。我決定將影像都轉錄到DVD碟片上，於是買了一台可以進行轉錄的機子。轉錄工作費時費力，但我要對得起這台為我們家服務了多年的攝影機，不能讓它當年的功勞白費了。