我剛下鄉的時候年少無知，也不明白怎樣與人溝通相處，反正見年長者稱叔伯，年輕的則稱呼亞哥就是了。

同行之中有位已在社會上工作了多年的梁君，年長我們各個毛頭小子十年有多。可能彼此都是廣州人的緣故，他曾經對我多有提點，至今仍能記起，說是碰到一般人怎樣稱呼都可以，但村中有些小幹部最好稱其隊長或大隊長，總不會錯。

還有鄉下人有時會覺得城市人看不起他，怕是有點自卑心態，只要你笑面相迎、畢恭畢敬，他開心你也無損失，自會在工作生活上方便些。有時在社會上做人做事，能力不夠就要靠口頭搭夠，雖聽來有點道理，但真正做到這種警戒卻不容易。

話說整個生產隊勞動力約百餘人，正式幹部只有二人，一是隊長，一是指導員；其餘什麼組長之類的小幹部，加起來也有十餘人。當初歡迎我們的下放青年會上，由村中第一把手指導員主持，我開始時覺得奇怪，只有軍隊才有指導員、政委之類的官銜稱謂，一個鄉下地方，怎會有指導員出現呢？

一段時間後終於想出道理，當時總說全民皆兵，一個連的軍人約共百餘人，而我們全村勞動人員也是百餘，只能這樣解釋了。

話說指導員其實也未當過兵，他身材稍矮偏瘦，總喜歡長篇大論。為顯示自己與眾不同，他開會時右手經常舉起並伸出食指，「指天督地」一副大領導模樣；長形面龐配上一雙陰沉大眼，嘴尖額窄，一點親切感也沒有，令人有不易相處的感覺。

一段時間後才觀察到，這名指導員自視甚高，普通村民根本難入其法眼，而對我等廣州下放青年都是擺出一副高高在上、不可一世的姿態。

這名指導員還有一個特點，與人講話時他總是會閉上眼睛，當你停頓時，他就會睜開瞄你一下，露出一副審視的表情，很是令人不悅。

一般來講，我們探親回廣州都要從大隊長那裡開具證明，因那時根本無身分證一說，如果沒有證明在身，怕是多有麻煩。記得一次想探親回家，找上指導員請示，他閉上眼睛聽後竟一路前行，不置可否；我跟上前再次說了一遍，他竟表示遲點再講，真是令人氣惱。

之後我轉為向隊長申請，心想他也是幹部之一，應該沒問題吧。事情雖然順利解決，但卻種下了指導員對我極為不滿之念，以致日後偷渡香港 失敗回來，被他乘勢進行打擊批鬥。

梁君當時說過，「這個指導員自以為是村中第一號人物，他擺款裝模作樣只是要你臣服於他，只要請示多一次，他就會批准，無非都是耍官威罷了。而你繞過他，肯定對你印象惡劣」，想來他說得很有道理。

平時農忙時節，天未亮就要出勤，這個指導員經常在路邊樹後看哪個村民最遲出現，如是村中頭面人物尚好；若是一般人則會有所斥責，好不威風，一副高高在上的態勢，所以我們一般不敢走在最後。

在村中走動也偶有與指導員碰面的機會，但我們個個年輕小子都是避之則吉，遠遠看到其身影都繞道而行，因與其打招呼眼神交流之際，他那雙陰沉大眼總是擺出一副不屑一顧神情，令人有點不快。人都有自尊心，既然如此倒不如「避而遠之」。

記起夏天割禾季節，每天工作時間頗長，炎熱高溫令人難受，早出晚歸，中途兩段休息時間都只有各一小時。午餐煮飯燒的是禾草，離不開人，飯一熟即狼吞虎咽，剛吃飽又會聽到出勤哨子聲，好不艱苦。

於是我們各人幹過三數日就會偷懶一天，但又怕指導員發現我等沒有出勤而登門問罪。印象最為深刻的一次，我等數人不願出勤，躲在屋內下棋消遣，突然指導員出現在門前，大聲喝罵，「大食懶、蛀米大蟲、怕苦怕累、資產階級思想」等詞彙脫口而出，還說要把我們所存之糧食收回，嚇得我們不敢吱聲。

須知我們不出勤也掙不了生產隊的錢，靠的是在家帶錢回來生活，也並非白吃村中米糧，哪有收回去之理？而指導員也是督促別人出勤以後就會消失，躲到無人的蔭涼樹下抽菸「思考工作」去也，田間少見其蹤影，試問誰又敢多言？但眼前他以勢欺人，我們哪敢爭辯，只能立即拿起農具出勤，以避其鋒算了。

其實耕種生涯根本也非我們所願，生活艱苦也不知何日盡頭，長此以往蹉跎下去也看不到出路，那段日子真是頗感徬徨。後來政策改變，開始招工回城，而我由於有偷渡香港行為，也是年紀最輕，所以排在後面。最終盡力一搏到達香港，遠離鄉村生涯，重要的是不用再看這個指導員的嘴臉。

而晚年來美國 工作生活，有時夜半夢醒，想到當年鄉村人事，他那不可一世的神情偶現腦海，我們當時只能「心字頭上一把刀」，真是令人難以忘記，不勝唏噓。