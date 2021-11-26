芭莪是馬來西亞柔佛州的一座小鎮，是我小時候生活的地方。現在年老了，常常懷念這十幾歲離開了的地方，小鎮現在肯定已面目全非。我只是想，真有那麼一天能舊地重遊，一定要盡情細看我讀過的小學、父親買的那間店鋪、熟悉的街道、曾游泳捉魚捕蟹的小河，以及同玩伴們嬉戲、踢球的操場。

芭莪距離麻坡十八英里，所以華人 又稱它十八吱。只有一條南北走向的街道，兩邊的店鋪約有兩百家，父親買的店鋪當年出租，我離開時以低廉價格轉手給人。那條街道，北邊地勢略高，因為沿著山邊下來，山上有一間「瑪打寮」，是當地人對警察局的稱呼。山腳原來有一座頂上有紅星的紀念碑，是一九四五年日本投降後，馬共豎立以紀念一位日據時期犧牲的游擊隊員，在英國人一九四八年回來接管後被推掉了。

芭莪的四周早期全是橡膠園，每逢年假節慶休息，膠園的工人就從四面八方匯聚到鎮上相會聚餐、看病、理髮、購物或打麻將。我家也是橡膠園出身，小時候父親常常帶我到鎮上，父親同人打麻將時常買一個豆沙包給我，讓我坐在他旁邊捧著吃。

鎮上有一所廣肇會館，日本投降那年，我首次看到穿著功夫裝的人們熱烈地擊鼓舞獅、疊羅漢至高樓採青；鼓聲震耳欲聾，慶祝和平的表演精采，令我一生印象深刻。鎮上什麼商店都有，有咖啡店、茶室、餐館、藥房、理髮店、百貨鋪，還有熱鬧的菜市場。菜市場售賣華人、馬來人、印度人和西方人的各種食物，蔬菜水果、牛羊雞鴨、各種肉類和乳類製品，應有盡有，琳瑯滿目。菜市場商家賣東西是用荷葉包著、用水草來捆綁，塑料袋那時還未面世呢。

芭莪與周圍地方的華人是該地區人口組成的主要部分，芭莪也不脫離唐人街的味道，除了街上中文招牌顯現濃濃唐人市鎮味，訓蒙學校的華文教育 是最突出的代表。由於世界第二次大戰，我們入學時都已超齡，我到了九歲才進入芭莪訓蒙學校。我家住在附近的橡膠園裡，要步行一小時到學校，父親買了一部英國「蘭凌」牌十八吋兒童腳踏車讓我騎去上學。回想那時多麼開心啊，我騎著車奔馳在同學們前面，好威風、好快樂、好自豪。父愛重如山，讓我終生懷念。

校長黎時清先生每個周會都在禮堂的孫中山先生像下，念念有詞地誦讀國父遺教。那時候，我們的中文課本來自台灣或香港，還沒有當地華人結合當地情況編譯印刷的教材和機構。不過，我們從小得到純正的中文教育，獲益匪淺。馬來文和印度文的教育遠沒有華人先進，學校也不及華校普遍，他們辦教育的熱情不及華人。

華人在海外保存或傳播中華文化，不只是語言文字、舉學辦教、衣著裝飾、餐飲烹飪，還有很多方面，例如傳統習俗就與外裔不同。記得很早以前，芭莪某大橡膠園主逝世出殯，規模可是興師動眾。棺柩上覆蓋著名貴華麗的織錦，由一部羅里車精心布置成的靈車載著，車後是一群披麻戴孝的親屬、西洋樂隊、舉著「高山仰止」、「乘鶴仙遊」等幡旗的綿長送殯隊伍。他們浩浩蕩蕩，要走完整條街才轉往義山，這種大張旗鼓的顯赫殯葬儀式是當地外裔前所未見的；話說回來，現在這種形式早已隨著時代式微。

現在有些地方送葬時據說仍請管樂隊吹打，以增進隆重氛圍；問題是樂隊成員水平有限，且參與者有外裔，不懂華人音樂，不懂紅白事有別，送葬也奏起「今天不回家」、「何日君再來」等流行曲，令人啼笑皆非。

華人社會總是存在著沒完沒了的傾軋和毆鬥，芭莪亦不例外。有一天我們放學回家，街上出了大事。一位陳姓校董被人在家門口活活槍殺，血流滿地，恐怖萬分，聽說是馬共從深林裡出來幹的。校董是國民黨 ，極力支持國民黨主辦的學校，也許是政黨之爭吧。我們雖然年幼，小小年紀的心靈也蒙上了莫名的陰影。

芭莪往事說明我成長的年代充滿苦難，社會變遷激烈。第二次世界大戰剛結束，國內內戰又起，海外華人飽受困擾。許多人都不知如何適從，芭莪的人搬的搬，走的走，那是一個流離失所年代的縮影。