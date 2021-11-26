介紹母親給父親認識的是姑姑，當初如果不是姑姑，我想這輩子父親與母親是難有機會相遇的。畢竟父親相貌平平，生性木訥，加上當時家裡貧困。母親雖非豪門貴族出身，但在五、六○年代，家裡經營米店，大體上生活還是不錯的，更何況母親還是外公外婆唯一的掌上明珠呢。

當時還是依靠媒妁之言的時代，外婆所以會答應母親嫁給父親，我聽母親說完全是因為外婆不希望母親嫁得太遠，不然看不到人，外婆想女兒會很難過。

母親說剛結婚時，家裡什麼都沒有，那段日子雖然艱難、清苦，但沒錢也是過得簡單快樂。母親就用她那雙少女時很會做女紅的手，和父親胼手胝足地操持起了這個家。那年那月父親開火車收入不高，姊姊哥哥相繼出生後，家裡添了幾張嗷嗷待哺的小嘴，日子就更加拮据了。幸虧時有來自外公家的接濟和幫助，假日夫妻倆則兼差貼補家用。兩人一輩子就這麼樸實地生活，為了孩子忙碌，從不喊累。

直到現在，每隔一段時間，父親總要跟我們三個孩子耳提面命，說母親當年跟著他一起吃苦，從未有過怨言，也不曾喊累；而母親則說父親為了撐起這個家付出很多。兩人都覺得對方是最辛苦的人，懂得珍惜對方的付出，也希望能夠減輕另一半的壓力，因為如此，他們夫妻倆在撐過最艱困的時刻後，感情益發堅定。

父母親的婚姻很平凡，日子就像流水般過著，沒有太大感動，也沒有太多言辭，就是日復一日想著怎麼把日子過好。像這樣細水長流的愛情，雖然不轟轟烈烈、卻綿延得更長更遠。父母親冥冥中的姻緣，「千里有緣來相會，一切都是天意」。