我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

父母的姻緣

魏世昌

介紹母親給父親認識的是姑姑，當初如果不是姑姑，我想這輩子父親與母親是難有機會相遇的。畢竟父親相貌平平，生性木訥，加上當時家裡貧困。母親雖非豪門貴族出身，但在五、六○年代，家裡經營米店，大體上生活還是不錯的，更何況母親還是外公外婆唯一的掌上明珠呢。

當時還是依靠媒妁之言的時代，外婆所以會答應母親嫁給父親，我聽母親說完全是因為外婆不希望母親嫁得太遠，不然看不到人，外婆想女兒會很難過。

母親說剛結婚時，家裡什麼都沒有，那段日子雖然艱難、清苦，但沒錢也是過得簡單快樂。母親就用她那雙少女時很會做女紅的手，和父親胼手胝足地操持起了這個家。那年那月父親開火車收入不高，姊姊哥哥相繼出生後，家裡添了幾張嗷嗷待哺的小嘴，日子就更加拮据了。幸虧時有來自外公家的接濟和幫助，假日夫妻倆則兼差貼補家用。兩人一輩子就這麼樸實地生活，為了孩子忙碌，從不喊累。

直到現在，每隔一段時間，父親總要跟我們三個孩子耳提面命，說母親當年跟著他一起吃苦，從未有過怨言，也不曾喊累；而母親則說父親為了撐起這個家付出很多。兩人都覺得對方是最辛苦的人，懂得珍惜對方的付出，也希望能夠減輕另一半的壓力，因為如此，他們夫妻倆在撐過最艱困的時刻後，感情益發堅定。

父母親的婚姻很平凡，日子就像流水般過著，沒有太大感動，也沒有太多言辭，就是日復一日想著怎麼把日子過好。像這樣細水長流的愛情，雖然不轟轟烈烈、卻綿延得更長更遠。父母親冥冥中的姻緣，「千里有緣來相會，一切都是天意」。

上一則

我喜歡的感恩節美食

下一則

菩薩旅行記

延伸閱讀

布裘互搶子女監護權 她以愛為名 反釀更大傷害

布裘互搶子女監護權 她以愛為名 反釀更大傷害
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警
3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬

3學生用假地址讀菁英學校 芝公校開罰10萬
芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

熱門新聞

線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
連鎖速食店賽百味Subway創辦人之一巴克18日辭世，享耆壽90歲。（取自Subway）

「千元創業到全球4萬據點」Subway創辦人巴克90歲辭世

2021-11-21 21:27
倩華／圖

老媽的傷心事

2021-11-21 02:02
黛安／圖

我是他的記憶

2021-11-23 02:02

生死一瞬間

2021-11-19 02:00
台北光點曾經是美國的「駐台北領事館」，目前由台灣電影文化協會經營，以發揚電影藝術為主。（本報系資料照片）

過境北門（上）

2021-11-20 02:02

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕