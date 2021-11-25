燕子是一種候鳥，當北半球天氣變冷時，牠們會成群結隊地南飛到赤道附近的東南亞 避寒。在諸多燕子中，有一種叫「Edible-nest Swiftlet」的燕子，體形比一般燕子大，秉性強悍。

此種燕子到了產卵期，會花上三十五天，口銜泥草（燕泥），飛到棲息的倉庫或山洞裡，在牆壁、木柱或山壁上，一口一口地黏造出窩巢，以便在上面生蛋，孵育幼鳥。

燕子生蛋後棄置的小巢，上面有泥土、水草、羽毛，必須加以清理、泡水、撿毛、曬乾、蒸煮，才能成為宴席上名貴的佳餚「燕窩」。所以，燕窩就是燕子的口水，以營養學的觀點來說，它含有大量的動物蛋白質。

近年來，許多保護動物協會人士，反對將燕窩及魚翅當作食品。事實上，反對魚翅當食品，擔心鯊魚會被趕盡殺絕，那還有道理。但反對燕窩當食品，擔心燕子會絕種，那是對燕窩來源不了解的緣故。

筆者自一九八三年起，應聘於一家坐落於爪哇泗水的菸草公司。有一次到泗水南邊的馬蘭，視察菸草的存放，竟然看見不少燕子在倉庫裡飛來飛去。我責問管理員，他卻回答：「希望燕子多了，可以生產燕窩。」

當晚，我突發奇想地與內人談起做燕窩生意的念頭。她曾是生化研究室做實驗的高手，遂自行研究，如何浸泡燕窩，如何用鉗子挑出燕窩上的雜物，如何用電扇吹乾燕窩。一顆原材料燕窩，處理後大約會失去百分之二十的重量。自己操作數次後，技術已瞭然於心，便雇用十幾個眼力良好的印尼 女工清理燕窩，按件計酬，做起「無品牌」燕窩的生意。

第一次購買燕窩是利用周末，帶著滿袋的印尼盾到中爪哇一位同事家採買。原來燕窩有家燕、洞燕、血燕之分，家燕是燕子來家中築的窩；洞燕是燕子在洞穴山壁築的巢；血燕是燕子築巢時，口水中帶有血絲之故。年輕燕子築的燕窩，小而單薄；中年燕子築的燕窩大而渾厚，價錢上天壤之別。

我這位同事的家一定風水奇佳，燕子看上他家的倉庫，每天飛到外處覓食，定時回家築巢孵蛋。幾年前，他家的年產量才幾十公斤，現在已有兩百公斤了；如果以每公斤五百美元計算，他家一年有十萬美元從窗外飛進來。在中爪哇的小鎮上，這筆錢已是可觀財富，他們夫妻倆可以每天翹腳，不必擔心吃穿了。我問他：「為什麼要在公司做那一年不到一萬元美元的工作？」 他回答：「燕子是活的，哪一天看我家不順眼，不來做巢，我們豈不是要喝西北風？」

在蘇門答臘、爪哇、峇里島、加利曼丹的海邊，到處都建有相當亮麗的空屋或倉庫，目的無他，就是等著燕子來築巢。有的主人知道燕子怕熱，定時在屋頂噴水；有的裝備如鳥叫的音樂，冀望引起燕子共鳴。目前燕窩市面的價格，一公斤至少在兩千美元以上，如果一家能年產五百公斤，則是淨利百萬美元的生意，你說這些引誘燕子來築巢的伎倆，值不值得？

內人的燕窩生意有模有樣，原因是貨品從來不摻假，得到多位老主顧的讚許。一九九五年，我們搬離泗水時，有吃慣內人燕窩者拿著現金鼓勵她繼續做；但我們身在新加坡 ，人工昂貴，只好從此作罷。

燕窩的藥效，李時珍於「本草綱目」中稱為：「甘淡化，大養肺陰，化痰止咳，補而能清，為調理虛勞之勝藥。」中醫生也公認燕窩可以幫助女性滋陰養顏、促進小孩食欲，是一種老少咸宜的食品。

起先我對「本草綱目」燕窩的敘述只是半信半疑，後來機緣湊巧，太太做起燕窩生意，常有燕窩碎片在家中。三女兒自幼由奶媽帶養，不喜歡吃飯，每餐總要讓人追著餵；太太將燕窩碎片燉冰糖，一天讓她吃兩湯匙，一個月後女兒胃口大增，體重增加了。

有了這個「補而能清」的實例，一位來自馬來西亞的太太也為她兒子不吃飯所苦；內人將秘方告訴她，不出幾個月，她的兒子食欲大增，成為一個健康的小胖子。