《老物件情懷》雙親送的聖經

近五十年前，作者父母送了兩本價值不菲的聖經，當成結婚禮物。

這是近五十年前，父母送我和外子的結婚禮物，兩本價值不菲的大本精裝燙金的聖經，扉頁是父親勁挺的題字：「神的話，是你腳前的燈，路上的光。」因為時間久遠，我的黑色硬殼封面早已脫落，得用月曆紙包裝；外子的雖然正面黑色硬殼還在，邊緣也已破舊不堪。

我上網想查如今同樣的聖經要多少錢？查出來的竟是各行各業的書名：行銷聖經、懷孕聖經、紙杯蛋糕聖經。就像很多中國 生意人形容，顧客就是我們的「上帝」，書商為了凸顯自己著作的重要性，假「聖經」之名，標榜書籍的質量，不過這也證明，他們肯定聖經的價值。

據說有一個菸草公司的經理被派到蠻荒小島，看到一個土人在讀聖經，他說：「聖經在我們那邊已經不時髦了。」沒想到土人竟然回答：「若不是這本書在這兒很時髦，此刻你恐怕已是我的腹中物了。」聖經的感化作用，由此可見一斑。

母親客廳書架上有個相框，是她三十歲時穿著旗袍、手持聖經拍的，她說相片提醒她：三十而立後，餘生端靠聖經指引度日。她常跟我們說，當年西安事變，老蔣總統被監禁時要求容許他帶聖經，他讀到舊約下面的經文，「耶和華要行一件奇事，就是女子護衛男子」，心裡還納悶：「應該是男子護衛女子，怎麼會是女子護衛男子呢？」果然後來蔣夫人飛到西安，把他救出來。

我讀初中時，父親曾有機會提早退役，轉往台北華航公司任職，待遇比軍人優渥很多，當然得先經歷一段過渡時期，就是父親隻身北上，等工作順利再租房子安頓我們。母親尋求神的旨意時，讀到這段經文：「你為什麼東奔西跑，沒有定向呢？要安靜，要知道我是神。」父親因此決定按兵不動。

把聖經交給我時，母親殷殷叮嚀，除了新舊約外，每天讀一章箴言，勸我牢記：「才德的婦人，價值遠勝過珍珠。」還有：「家是講情的地方，不是講理的地方，爭到理，就失去情，牙齒咬到舌頭，絕非故意。」

我雖未能完全知行合一，有時我們發生爭執，想到「不可含怒到日落」，還是故意找機會跟他講話，並且從每一次的衝突中學到功課，就這樣相忍為家，走完四十多年的婚姻路，直到去年他回天家。