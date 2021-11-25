明尼蘇達州 ，北接加拿大，地處內陸，比起芝加哥和紐約 ，本州的明尼亞波里斯市和聖保羅市，不但溫度冷很多，人文藝術表演方面也冷淸很多。一年當中，以秋天最美也最舒服，因此每年秋天的州展就成了大事。有人去三次，有人去六次，還有人每天都去，連續去十天。

地方很廣很大，各類風味小吃俱全，還有連續不斷的歌舞表演、馬術表演，甚至有一年還請到中國 來的雜技團，此外還有園藝展覽、羊兔展覽、鬼屋，熱鬧又好玩。

我每年都去當觀眾，沒想到後來也成為演員之一，而且有二次經驗。

大約是西元二○○○年，那時，我在明尼蘇達州的明華合唱團唱女中音。當時合唱團的主力是華人學生來明大讀博士或碩士的研究生們，合唱團就在明大旁邊的路德教堂練唱，從校園走過來練習很方便。當時練習很帶勁，為了引起團員們練唱興趣，我想如果能去州展表演，大家都會很興奮。

我那時已經是社會人士了，比較有時間，所以致電州展當局，進展很順利，我們被安排在州展中的一個大型露天劇場表演，配備有鋼琴。而且這是一項比賽，若得到第一名，獎金是二百美元。消息傳給團長和團員們，大家都贊成，而且決定女團員們穿著旗袍。

曲目是王洛賓編的四部合唱「青春舞曲」，這是一首容易唱、耳熟能詳的歌曲。但是女中音部分很像和尚念經， 女中音只有三位，而女高音卻有十幾位。伴奏是鋼琴，每次練習，聽到的琴聲通常是主調女高音部，她們的音很清楚，而我們女中音就必須努力找自己的音，所以我們三個女中音必須努力唱，不能濫竽充數。

那天的演唱，女團員們果然都穿著旗袍上場，一共二十餘人表演，大家唱得不錯；唱完下台，服務人員送我們一人一件明尼蘇達州的T恤。這件事，當初在電話接洽中並沒有說，比賽結果我們沒有拿到冠軍；沒有奬金，但是所有表演者都拿到T恤，大家都很高興。

第二次的州展表演不是唱歌，是「易經玩卜」。起源是明大學生會徵求志工，在州展作發揚中華文化中有趣的事；因為我曾在中文學校聽了一年多的易經課程，有一些心得，學會讓客人用六美分來擲出八卦圖，然後依卦象來解析。

表演那天，卜卦費是一次一元，等著算命的人大排長龍，從台上排到台下，甚至有位客人排隊兩次，希望我多說明一些。因為嘴不能停，頭腦也不能停，大約一個半小時後，我就累得收攤走人了。

想起二十年前，在州展大台子表演合唱和擺攤卜卦的事， 仍覺得很有意義、也很有趣。