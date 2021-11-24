三十多年前，我在天津一所普通中學做政教處主任。一天中午，一名中年女士來到辦公室，說昨天晚上錢包丟了，初一四班黃小磊今天早上撿到後交到派出所。她剛從派出所領回錢包，買了鋼筆和筆記本來表示感謝。我叫了一個學生，讓他把李老師和黃小磊喊來。

「是誰在校外惹禍了？」留著齊耳短髮的李老師進門就問。「你們黃小磊今天早上撿了個錢包送派出所去了。這位是失主。」女士站起來說：「我昨天晚上下班，就在附近公交站上汽車 時丟的，裡邊有幾個證件，多虧黃小磊撿到了。這個同學……」她停頓了一下，「他各方面都不錯吧？」

「都挺好的，就是學習成績差，還總想得到表揚。我說你考試分數要是上來，天天表揚你。今天上午他早自習沒上，第一節課也遲到了，他可從沒遲到過，說起晚了，原來是送錢包去了。今天每個同學要交二十元文印費，他忘帶了，我們全班就差他一個。」張老師話剛說完，女士打開錢包，迅速拿出一張嶄新的二十元鈔票，說：「這有二十元，正好交文印費！」李老師趕緊攔著：「我把錢給他墊上了，剛才還跟他說了，這二十塊錢可不是白墊的，月考成績在班裡得給我提高兩名。」女士硬是放下那張二十元，邊快步往外走邊說：「這不是我的錢。」

黃小磊來了，我豎起大拇指。李老師笑著拍著他的肩膀：「人家失主剛走，感謝你來了。」「就在馬路邊草坪上撿的。我看裡面有身分證，就送派出所了。」我告訴他，人家買了鋼筆和筆記本，周一升旗時，讓他到台上來領，他眼睛都瞪大了。李老師說：「主任，給我們小磊評個文明學生吧？」「沒問題！」我把那二十元錢遞給黃小磊：「人家死活非要替你交文印費。」李老師一下子拿走那張二十元，並說：「是我把錢給他墊上的，這二十元是我的。還是新票，回家給我兒子留著。」

黃小磊臉色立馬刷白：「我說實話。我撿的錢包只有三個證件，一分錢也沒有，真的。我怕丟錢包的人著急，也怕警察 懷疑我把錢拿走了，就把交文印費的二十塊錢放在錢包裡了，是我的壓歲錢。我也想過老師知道了肯定會表揚我。班長收錢怕有假票，每次都讓我們寫上名字。我用鉛筆寫的，就在背面右下角。看，就在這。我錯了，不該騙警察。」要不是他指著，真不好找，很細很小的三個鉛筆字：黃小磊。

上課鈴響了。李老師擦著黃小磊臉上的淚水，摟著他的肩膀說：「記著啊，你誰也沒有騙！你的心跟金子一樣！不就是想得到表揚嗎？咱有的是機會，我給你找！我還要告訴你，就憑今天這件事，你的學習成績絕對會大有進步。」

期末，黃小磊獲得了年級學習突出進步獎，被評為學校「希望之星」。我讓李老師就此寫了一篇教育 敘事，在班主任工作研討會做主講。她介紹了幫助黃小磊提高成績的過程，最後說起這件事：「那張二十元，無法不讓我反思自己的教育理念。分數誠然很重要，但絕不是評價孩子的唯一標準。」