《老物件情懷》老少咸宜的跳棋遊戲

紅、黃、綠三色，各有十五個棋子的跳棋。

女兒的藏寶箱中，有一盒跳棋，保存極好。多年前有機會帶姊弟倆回台省親，那時女兒尚未滿十歲，兒子也才五歲。這二人頓時成了父母和其他家人的重心。母親用心良苦，盼望他們少在室外被蚊蟲叮咬，希望他們在跳棋遊戲中增長益智；於是在附近的玩具店買了這盒便於攜帶的跳棋，這就是姊弟倆對棋盤遊戲啟蒙的開始。

這是一個精緻的六角星棋盤，可以同時有二人至六人進行遊戲；棋子有不同顏色。每位玩家擁有一種棋子，並擺滿一個角落，以最先將己方的棋子全部移動到對角為勝利。遊戲中可以學習觀察力和策略的運用，對姊弟的成長發展有諸多助益。

兩個表姊和兩個表哥，常和姊弟倆一同玩跳棋，有時長達數小時才完成賽局。遊戲中有廝殺，有難分難解，最後一定有勝利者。父親說勝利者有小美冰淇淋獎賞；母親說勝利者有好吃的蔥油餅和涼麵；小舅說勝利者有麥當勞 的漢堡加薯條。

事實上，遊戲結束後每個人都有獎勵，大家都是贏家，那是一段他們難以忘懷的「孩提時光」。

回美後，有機會仍和兒女們切磋棋技，棋子走法如步步的移動，有相鄰的跳法、有等距的跳法；跳的過程中，只要把握機會，以跳為原則，連續不斷前進。要保持自己的「跳路」通暢，此為「攻」；更要注意不能讓自己修的跳路，給對方提供跳的便利，這就是「防」。攻防是相輔相成，這才是勝利之道。

孩子們由攻防的道理中，學習到為人處世需要「有為有守」而不踰距。學校無課或放假時，更多是戶外凜冽的北風颳起，大雪紛飛時，和孩子們窩在溫暖的家；一杯熱巧克力，加上自製的可口甜點，和他們一起玩跳棋，更凝聚了無限親情，對我來說那是一段美好溫馨的「親子 時光」。

父母在美居住時，孫兒們有空也會和他們對弈幾局，常見姊弟倆故意讓棋子給父母，讓他們開心不已。我也常會和父母一起玩跳棋，一則討父母的歡心，二則要他們腦力激盪，更健康長壽。那是一段父母遲暮的「祖孫時光」，異常珍貴。