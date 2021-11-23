北京CBD的前世今生

匯集著北京 目前最高的摩天大廈——中國 尊，及因外觀類似「大褲衩」引起諸多爭議的央視大樓等眾多高大建築的大北窯地區，如今已成為北京高樓大廈最密集的區塊，也有了新的稱謂：北京CBD（商務中心區）。但上了年紀的北京人嫌這新名拗口，還是習慣用大北窯來稱這裡。

大北窯叫著雖順口，卻很不講究，更經不起推敲。從東西南北布局嚴謹的北京城著眼，這地方明明處於北京皇城正門「天安門 」的正東方，西南方不遠處是北京外城的東南門「東便門」；西北面則有「朝陽門」外的東岳廟，和明清兩朝皇帝祭祀太陽的「地方日壇」，怎麼看也跟北京城的北邊不搭界。之所以叫這樣的名字，是因為其位於東便門的北面，是曾經在這裡挖土燒窯的苦力們隨口叫出來的。稍微讀過點古書的人就知道，大北的本意是大敗北的意思，不太敢叫。

跟北京許多地方不同， 大北窯這片位於北京東郊地勢平坦低窪的區域，歷史上既沒有名勝古蹟，也不是交通要衝，而是個鶯飛草長的皇家獵場禁地，直到上世紀初解了禁。由此，這裡得以保留大面積的原土，成了一個挖坑取土、建窯燒磚的好地方。

上世紀三○年代，為了改善北京城的交通，以天安門為中心點在環繞北京城城牆的東西對稱地，各開了一個豁口，有了如今的「建國門」和「復興門」。那時候，城東的豁口（建國門）建了條沙土路，沿著直線向東延展來到這片苦力扎堆、磚窯遍地的荒涼之處，才按在地人約定俗成的稱謂「大北窯」來命名。

一九四九年以後，又一次成為中國首都的北京，被重新規畫。大北窯所在的北京東郊成了新興工業區，與其毗鄰的南邊東便門外延長線被命名為「化工路」，建起了一批化工廠；北側的朝陽門外的延長線被稱為「針織路」，規畫出了許多紡織廠。

居中的建國門外大北窯地區，雖然磚窯被鏟平，沙土路鋪成柏油路，在一片荒地與農田之上，還出現了諸如生產「BJ212」吉普的北京汽車製造廠、出產「紅星」二鍋頭聞名的北京釀製總廠等單位，以及與之配套的三層灰磚筒子樓。然而，當地規畫十分凌亂，沒能像另兩條路兩側一樣，把一系列同類型的工業企業集中起來，由此就繼續沿用大北窯的地名。

隨著東三環的開通，與東長安街的延長線交匯在大北窯形成了十字路口。這個十字路口是當年北京典型城鄉結合部，靠近建國門的西側算是城裡，而一條馬路之隔的東邊則被視為郊區。在北京明文禁止農用車輛進入三環內以後，從京郊運送人員和貨物進京的騾馬大車、拖拉機等運輸工具都必須在這裡下車卸貨，此處便成了京東地區最主要的、連通城鄉人員與貨物交通的中轉站。

到了七○年代，大北窯被視為郊區的一側進入了交通混亂、來往人員複雜、治安事件頻發的階段。那年頭，白天這裡的馬路上無運營牌照，還要沿途載客的小客車，忽走忽停，任意行駛。路邊占據人行道的小商販，肆無忌憚地高聲叫賣。到了夜晚，這裡更聚集了無家可歸的盲流、北漂未果沒有住處的農民工、沒趕上末班車有家難回的乘客等，成了露宿街頭者的聚居地。

尤其是冬季的下雪天，由於北京東郊供熱廠埋在地下的供熱管線，也是透過這裡中轉分流輸入進城，供熱管線沿途散發出的熱量，在白茫茫的雪地留下了一條沒有封凍結冰的路面。露宿街頭的人們會一字排開，蜷縮著身體躺在這窄窄的、但可享受到免費供暖的地面上，挨過寒冷的風雪之夜。

八○年代，十字路口上架設起大北窯立交橋，混亂的局面才開始改善。真正讓其發生翻天覆地變化的出現在九○年代，當集商務酒店、辦公樓、商鋪及時尚推廣活動等多項功能為一體的「中國國際貿易中心」在十字路口西北角拔地而起之後，這裡逐步取代北京最繁華的商業街、素有「金街」之稱的王府井大街的地位，成為北京乃至整個中國北方「先富起來」人士心目中的消費聖地。大北窯十字路口，由此也榮升為北京的「金十字」。

進入這個世紀，隨著高樓大廈如雨後春筍般在「金十字」周邊落成，大量星級賓館、酒店、高端購物中心、商務寫字樓、現代化住宅區及眾多時尚社交活動場，吸引眾多的國際奢侈品牌的門店；跨國公司的駐華代表處及中國知名企業的總部，也爭相入駐，這個地方每天都是車流滾滾，人潮湧動，成了北京最熱鬧的繁榮之地。

儘管北京CBD（Beijing Central Business District）念不出京腔京韻來，很多人也搞不清楚其確切含義，但都妨礙不了它作為一個時髦詞彙，迅速普及。如今這裡的通信地址叫建國門外大街某某號，擴建後的大北窯橋立交橋更名為「國貿橋」，公交、地鐵的車站名也相應地改成了「國貿站」。只有老北京念舊，還用「大北窯」這個現在已經完全沒有了著落的地名來稱呼這裡。