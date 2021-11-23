小時候，我家沒閒錢買玩具，哥哥玩的木槍、抽的陀螺，都是爸爸一刀一刀削的；我和姊姊的毽子、抓子也是爸爸揀公雞毛、鋸小木塊做的。哪個小夥伴有買來的玩具，我們都湊過去一起玩。

約是六四 年，我六、七歲時。有一天，爸爸下班進屋就是滿臉的笑，拉開人造革黑提包的拉鏈；做夢也想不到，竟然拿出一件送給我的玩具。玩具是塑料的，淺綠色，形狀、大小都像菸斗，小拇指粗的管子前端有一個比彈球小的凹槽，槽裡有個光滑的小木球。爸爸含住吹氣，小木球晃晃悠悠飄浮起來，不吹時，小木球正好落在凹槽。

我在小攤上曾見過這種玩具，但不知道怎麼玩。這下可好了，我迫不及待地吹起來，開始幾次，吹得勁太大，小木球一竄老高，總是掉到床上。很快地，我就找到要領，要想小木球飄浮的時間長，得吸足氣慢慢吹，吹勻了。我開始邊走邊吹，有一次小木球差點掉進爸爸的鞋窠裡。不一會兒，我拿著這個吹球玩具，出門找小夥伴顯擺去了。

到大街上，我們四、五個女孩圍成一圈，一人吹一次，一個傳一個，幾個男孩在旁邊眼饞地看著。小木球被吹得忽上忽下，忽左忽右，大家的眼睛都緊跟著小木球轉。玩著玩著，不知不覺移動到下水井蓋跟前。

有個新來的夥伴剛吹起來，圍觀的男孩大喊：「使勁，使勁，吹高點兒。」她一不小心，小木球掉在地上，我看見井蓋上的小洞，還沒來得及喊出聲，有的夥伴已經伸腳去擋，但還是晚了，眼睜睜地看著小木球滾進小洞裡。井蓋是厚厚的鐵板，有半個雞蛋 那麼大的兩個小洞，我趴下看，黑洞洞的。夥伴們都傻眼了，我哭著回到家。

爸爸像是早預料到了，笑著告訴我小木球是軟木的，可以削一個，讓我動腦筋想一想哪有軟木塞。我說醬油瓶子塞就是。爸爸一邊誇獎我，一邊拉開櫃櫥，拿出光榮牌大醬油瓶子，拔出瓶塞，然後拿出小刀削木球。正在使用的軟木塞水分大，一削掉一塊，削不圓，吹起來就斜著往下掉。

爸爸想了想，從抽屜裡翻出一個暖瓶塞，那是我們家暖瓶摔了以後留下的，爸爸平時覺得有用的就喜歡留著。很快就削好一個，一吹，像原來那個一樣飄浮起來。爸爸說用剩下的軟木再給我削一個備用，讓我出去繼續和小夥伴玩，並說：「你告訴她們，每人回家拿一個暖瓶塞，不拿不帶玩。」

我歡快地跑出屋，那幾個夥伴還在井蓋旁站著呢！她們都為我擔心，怕我回家挨數落。我們躲開井蓋，拿出新木球，大家接著吹，你一次我一次，吹得小木球忽悠忽悠地飄浮。我把「不拿暖瓶塞不帶玩」的話說了一遍，有一個夥伴還不敢玩了。我笑著大喊：「傻樣兒，我爸逗咱們玩呢！」