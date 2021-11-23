《老物件情懷》小孫女的鞦韆架

親手做給小孫女的韆鞦座。

在超市看到「鞦韆座」，可以掛在樹上給小朋友玩，價錢不貴，就買下準備裝給小孫女玩。回家一看，樹上無一枝枒合適，又不想退掉，就丟在車庫放著。有次兒子一家來聚餐，小孫女還自備了玩具及滑板車來玩，心想還是得設法將韆鞦座掛起來，讓她能玩，於是繪製了一個替代方案簡單的草圖。

除了既有的材料外，也往返建材百貨幾次，採購又調換一些零配件；忙了好久，終於有了半成品，卻又放在車庫裡躺著，老是嫌腳架支撐矮了一截，想著如何加長。當初去買木料時，是以鞦韆座的繩鏈長度及能塞入車子裡的最大極限，請店家裁切的，還得動腦筋加高一點。家中有舊的水泥空心磚，可以墊上。

但支架底座要與空心磚用鼓脹螺絲拴緊才行，空心磚跟地面也要固定好，免得搖晃移位。

最後得將掛鞦韆的橫梁調水平，用梯子先支撐，墊東西調好高度及水平，用釘子臨時釘在樹上架好支架；再鑽孔用大螺拴鎖在樹桿上，掛上鞦韆座，讓小孫女試用，大人們也試了試。

結果發現原來設計的結構，是超出需求的加強版。可以簡化一些結構及工作，但老骨頭累到快散掉了。老伴權威的終極評語是：「神經病，這把年紀了，自不量力，不如網購現成的，組裝一下就好了，自找麻煩。」但她還是支持我把計畫完成。當看到小孫女玩得好開心，自己也滿意，老頭子偶爾可以刷點存在感，還是滿值得的。