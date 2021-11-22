古語「大廈千間，夜眠八尺」，一張小小的床，據文載占去了生命中三分之一的時光，所以媽媽在世的時候就常說：「覺要睡得好，床墊要墊得厚實鬆軟。」

六○年代初，我念中學，有一年我說要去學校寄宿，媽媽就到棉花店買來當年產的新棉花，又去彈匠鋪裡彈了一床五斤重的棉墊；但她還是不放心，說我們學校座落在大山下，深冬寒夜風大，靠一床棉墊怎麼行？入學那天媽媽要陪我去學校看看，幫我鋪床。

到了學校，來到一間五十多張雙人上下鋪的男生寢室裡，好一片熱鬧景象。不少學生們都在忙著用稻草墊床，有的墊三捆稻草把，有的墊一個半；還有的剛墊完，鋪上棉絮，躺在床上，高興得邊唱邊來回地翻動身子滾壓，地上到處撒落著稻草，空氣裡還飄浮著泥土和新稻穀的清香。

媽媽笑著，看見那些還在從寢室外抱著幾捆草把進來的同學，她明白了，立刻跟著幾個正出去的學生，到操坪裡拿稻草把。媽媽在操坪的稻草堆裡選了幾個，然後清除稻草中的碎毛雜灰，抱回寢室裡，在我的床板上一層層地鋪起來；鋪了厚厚的一層後，壓上那床新棉絮，再墊上床單。

這時，我看見媽媽的頭髮和身上已沾滿了稻草沫，額頭上的汗珠晶亮亮，微笑裡蓄滿了溫暖。

那時，每當秋季開學後，學校生活部要到附近的鄉民那裡聯繫，送來許多捆稻草，堆在操坪裡給同學們墊床用。鄉民的稻草是免費送的，因為我們學校幾個大公共廁所的水泥糞池，都是砌在廁所牆外的田園間，為鄉民提供了肥料。

那個年代的床墊，大多數人家都是在床板上先墊上厚厚的稻草，再壓上一床棉墊。後來有了一種編織的草墊，那是把經過精選、清理過的稻草，按照單雙人床的大小編成一寸多厚的草墊子；這樣的床草墊方便多了，在賣床的木器店有得買。那時候，城裡人到田間去拿幾捆稻草，鄉民也是不要錢的，只要打個招呼，有的人還是喜愛每年換新稻草墊床，幾十年來，我們家的床墊就是稻草加棉絮。

五、六○年代前還有一種棕墊，是從山裡的一種野棕樹上剝下的棕樹皮，經過好幾道土法加工後，按單雙人床的尺寸，把一張張棕皮疊厚，再用搓好的棕繩，縫連成一整塊，那就是棕床墊。整個床墊可以卷起來搬動，一床單人棕墊要三十元，雙人床棕墊四十五元。那時候，一般人的工資只有四十多元或者三十多元，家境比較寬裕的才買得起棕床墊。

不過話說回來，棕匠師傅要三天才能編一床棕墊，還有加工棕的時間。好的棕匠師傅編紮出來的棕墊，至少可以墊十年以上不鬆不散。那時媽媽的年紀一天比一天大了，腰也痠痛，她說過好多次，等手頭寬鬆點，要買一床好棕墊。可是直到媽媽中風 臥床了，我們才給她買了一床棕墊。

六○年代前，又編又賣棕床墊的能工匠人，他們做生意，不便把棕床墊揹著走，而是手上握著一把棕和一小卷棕繩，一路吆喝「編棕床墊哦——編棕床墊哦……」。你找到他，可以買他放在家裡、現成的棕床墊，也可以請他拿材料到你家裡現編，但要供給三餐。

一九七九年，我和愛人回家探親，那時岳父在侗族的山村醫院工作，他說侗族的棕樹多而高大，棕葉的質量保暖又耐用，就去山寨找到了棕匠師傅，花了五十元給我們訂做了一床。

棕墊的兩面是用細棕繩密密織就的小方格，棕墊內填充著加工的棕毛，床墊有四寸多厚，二米長，一米八寬，很重又不能縮捲。從鄉下運到城裡汽車 站，再運到火車站，到了單位，又找搬運車送到家裡，一路真是費時費力又操心，結果是豆腐盤成了肉價錢。不過，我們還是享受了棕床墊二十多年的舒適感。

一九九九年，床墊種類巨變，兒子有孝心，把我們的棕床墊換成有彈簧的席夢思；可這席夢思睡了一年多，彈簧一天天開始塌陷，上下床像掉在坑裡一樣，睡一覺起來累得腰痠背痛。

後來，家具店裡又出現了各種各樣式的棕床墊，那是椰棕、棕櫚加工成棕絲，混合海棉、人造絲棉進去，再配乳膠劑黏合；也有的用有刺激氣味的尿醛膠等合成膠，把棕絲壓製成一張棕床墊，由木框架框著四邊，這叫棕棚床墊。

可是，這時尚的棕棚床墊並沒有從前的棕床墊環保透氣、厚實溫暖，有不少用戶到鄉下去，尋訪從前的能工巧匠，請他們編紮一床老式棕床墊，也編回一段歷史記憶。