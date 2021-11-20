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《老照片說故事》演講比賽與我

文、圖／明晰
五十多年前，我高一時參加演講比賽的照片。
五十多年前，我高一時參加演講比賽的照片。

看到五十多年前，我高一參加演講比賽的照片，不禁又墜入時光隧道。說起演講，得追溯到讀國小二年級時，銜命參加朗讀比賽；為了不辜負老師所託，我在家把要讀的課文，硬是讀它千遍也不厭倦。輪到我時，謹遵師訓，抑揚頓挫地照本宣科。我記得很清楚，念的故事是抗日時期淪陷區的一個中國駕駛，載著好幾個日本軍官駛過長江大橋；懂日文的他聽到日本軍官得意洋洋地譏笑中國軍隊多麼不堪一擊，他怒不可遏，決定與敵人同歸於盡，於是方向盤猛力一轉，就往江裡衝。

念到這兒時，台下有個調皮的男生，誇張地模仿我的腔調，我想到自己平白無故成為被取笑的對象，眼淚瞬間奪眶而出。好不容易念完，下台一鞠躬，沒想到評審宣布結果，我竟然榮獲冠軍；講評時，老師還誇我全神貫注，感情融入。

初試啼聲就奪得冠軍，從此一路成為演講比賽的常勝軍，只是高中有次參加辯論比賽，卻慘遭滑鐵盧。我們抽到的題目是正辯：「反攻大陸，政治重於軍事」，我提到古有明訓，「明槍易躲，暗箭難防」，反方立刻「以子之矛 ，攻子之盾」予以回擊：「槍、箭不都是軍事武器嗎？可見反攻大陸，軍事重於政治。」雖然感覺是強詞奪理，對方啦啦隊卻報以熱烈的掌聲，先聲奪人，反方因此取得勝利。

回顧此生，隨著外子的工作變遷，我們數易其所，我也得數度求職面試，多虧演講比賽累積的臨場經驗，讓我得以臨機應變，坦然面對。足見不僅能者多勞，勞者自然也多能。

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