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此「經國」非彼「經國」

孫滙源

上世紀六○年代，我在民辦學校工作期間，有一同事的名字為「經國」，與寶島的那位「經國」先生同名。至於他的姓，就不便透露了。此君高中畢業後未考取大學，賦閒待業在家。校中原來的體育課老師來自農村，因為「總路線大躍進」大辦農業被解聘回鄉務農，「經國」因此得以補缺前來代課。他年輕，白淨臉，有點嬰兒肥，戴一副白框淺度近視眼鏡；他籃球打得好，彈跳力強，投籃命中率高。

我的個頭比較高，在晉元中學讀書時也酷愛籃球和田徑運動。記得那時候我和經國老弟（我比他年長）都住校，因此交集多。尤其是放學後，學生們走散回家，白天的喧囂散去；批改完作業之後，我就和他一起練習運球、三大步上籃和二人配合傳球進攻投籃，藉以打發時間、鍛鍊身體。他的嗓子不錯，我會彈風琴，偶爾他會高歌一曲，吼上一嗓子，我伴奏，其樂也融融。

民辦學校操場不大，有一基本上達標的球場。不但滿足了廣播操、升國旗和體育課教學的需要，有時候還和「楊家橋居民職工聯隊」舉行籃球友誼賽。每逢比賽，不僅有師生們在一旁觀看助威吶喊記分，也吸引了學校周圍居民和社員等人好奇。吃瓜群眾透過籬笆牆站立真南路旁觀看，也是一道風景。

楊家橋鎮隊員來自各行各業，有賣菜的、運輸工人，還有真如中學學生。民辦學校隊也是師生聯隊，我和經國是主力，加上三個初三學生；記得有名字叫徐水根、單連成的，個頭都比較高。我打後衛，負責與對方爭搶籃板球，一旦躍起空中，單手勾球搶下，即快傳給經國或學生們，由他們跑步上籃。比賽有輸有贏，這不重要，一場比賽結束後，汗流浹背，既豐富了課餘生活，又增強了體魄。所以至今回憶起來，那情那景依然十分美好。

經國老師後來為什麼被辭退，內情無從得知。有人說，這與他的名字有關，犯了忌諱。文革前，上級給民辦學校派來了一個新領導，他曾經問：「此經國」怎麼起了一個和「那經國」同樣的名字？潛台詞為「是何居心？」並由此斷定，此人不宜為人師表。

事後，介紹他來校代課的同事說，此「經國」因街道辦事處動員，報名支邊去新疆農墾兵團工作。離校前他來我的蝸居告別，吃了一碗我母親做的、灑上綿白糖黑芝麻的糯米飯糰後，拍拍肚皮說：「味道好極了，謝謝伯母熱情款待。」

屈指算來，他也是古稀老人了。民辦學校也有學生畢業後，報名支邊去新疆生產建設兵團，按政策大都已返滬定居安家。盼明年疫情拐點過後回滬探親訪友能圓夢，如果此「經國」仍健在，說不定還能見上一面。

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