我還在上小學時，黃老爹就來衛生所了。不知是誰介紹的，說他會燒菜，人也老實，就定在所裡當炊事員。黃老爹五十多歲，圓圓的臉、皮膚白裡透紅，頭頂上有淺淺的白髮；微翹的下巴養有半尺長的白鬍鬚，說起話來一抖一抖。

衛生所坐落在六店村最西頭，前有一條公路，後面是竹林、水田和墳地。食堂連同炊事員的宿舍、保管室，在衛生所的最東頭。因宿舍對外有個小窗子，晚上有人喊，都是黃老爹答應並開門。

上世紀六○年代初，豆腐、醬乾要到過年發副食品小票才能吃到。皖西南地區沒有養羊的習慣，吃羊肉只是一種奢望；牛倒不少，可是牛是耕田主力，誰膽敢殺牛，就得被判刑坐牢。偶爾吃一次牛肉，是牛老了不能動或病死了，才依依不捨支解牠。

豬肉，也是物以稀為貴。一戶農民一年養一頭豬，通常要到大年三十前才殺。一百多斤肉，親朋好友這家那家送一送，自家老小殺饞吃點、再醃點，所剩無幾。單位裡的人如果想吃肉，必須到縣城或公社採供站，一大早起床去排隊買。這種情況下，黃老爹也只能就近在村裡買白菜蘿蔔，或自己醃點小菜，炒了給大家吃。

衛生所每到年末需要盤存，白天堅持上班，到晚上大家才能集中。根據分工，有人數藥片，有人秤草藥，有人登記並累計當天的處方，最後會計匯總。盤存事不大，但相當繁瑣，如果馬虎了事，「家底」就難以弄清楚。盤存比較慢，一般都要到晚上十一時多才結束；為了犒勞大家，也為了聚人氣，盤存當晚都會加餐，吃掛麵炒肉。

黃老爹白天先將掛麵煮熟，然後撈起來晾乾，再將肥豬肉熬油、炒瘦肉待用。在盤存快要結束時，將掛麵和肉一起放柴燒一號大鐵鍋炒。炒麵要注意火候、經常翻，弄不好容易焦。在盛好的每個大碗肉炒麵上，撒少許香蔥；每碗麵分量不少，青壯年職工一碗吃下後，打幾圈撲克「升級」就消化掉了。女同志 吃一半，留一半。我的父母可憐，將我們弟兄姊妹喊醒，兩碗麵分成六股，大家一會兒就吃完了。

晚上乘涼很有味道。天一黑，大家都將涼床、靠椅搬到公路南側風頭上。那時車少，偶爾有汽車 通過，灰會向西北方向吹。蚊子多，就燒稻草熏，濃煙也朝那個方向飄去。

看得出來，黃老爹年輕時很帥。他會唱黃梅戲，什麼「天仙配」、「女駙馬」選段等都會，而且音調還挺準。他曾得意地說：「我年輕時會唱戲，不少女伢子喜歡我呢。」黃老爹五官端正、大眼睛，年輕時招惹姑娘八九不離十；他風韻猶存的老伴，就是從外地帶回來的。

黃老爹會講故事，似乎天南地北的事都知道。他指著衛生所後面的那座大山說，天柱山也叫皖山、萬山，在許多億年之前，天柱山是汪洋大海。村裡人去天柱山打柴，有時能拾到白色、快要粉了的小蚌殼等。他說的太玄奧，小孩子傻瞪著眼誰也聽不懂。有個中醫學徒小聲罵黃老是瞎說，叫我們不要相信，囔囔著明明是大山嘛，漢代時曾被封為「南嶽」，怎麼可能是大海呢？

天柱山2011年被評為「世界地質公園」，我們從心裡佩服黃老爹，雖然他早已不在人世。天柱山的演變，確實歷經幾十億年，是先有汪洋大海，然後地球大運動，導致天柱山海洋地槽普遍發生褶皺隆起，形成脊斜山嶺。又經過數億年的運動、變化，褶皺不斷受到破壞；長期地上升隆起，加上風化剝蝕和河流侵蝕，褶皺山嶺急劇上升，高達千米以上。我百思而不解的是，幾乎是文盲的黃老爹，當時怎麼就知道天柱山遙不可及的過去？

我上初中時，黃老爹已六十多歲了，力氣自然差許多。由於我家兩個大人加弟兄姊妹共六人，用水比一般工作人員要多，我就自覺地幫他挑水。池塘離衛生所來回約有六百米，黃老爹挑水的負擔不輕。我每天放學回家把水缸挑滿，他笑瞇瞇的很高興。知道我個頭高，定量的飯吃不飽，黃老爹每天將燒飯的米湯留給我；喝下一大碗熱乎乎的米湯，胃裡充實多了。

我小時候很「強」，與父母鬧僵時，孬子般撿小石塊往家裡砸。由於食堂離我家宿舍近，小石塊就從食堂「飛」過去。姊姊曾調侃說：「黃老爹最怕霍大少發毛，生怕他的頭被你砸中。」想想砸小石塊荒唐事，心裡感到挺愧疚。

黃老爹和老伴有個怪習慣，他的老伴特愛吃老鼠肉，無論是在家裡還是在衛生所，只要有夾到老鼠，她都會要去剝皮煮食，吃不掉的就醃起來曬乾炒辣椒。黃老爹見多不怪，笑著說老伴家那邊人都喜好吃老鼠肉，有的人還喜歡吃蛇肉、貓肉。

至於黃老爹的習慣，就是睡覺不穿衣，在家裡床上，沒有誰去管你穿不穿衣服，可是有一次他居然一絲不掛出來了。

那是一個夜晚，我們隨衛生所叔叔阿姨看電影 回來。喊過門黃老爹很快起來，當大門栓拉開，他忽然轉身跑了；原來黃老爹赤身裸體，白白的屁股大家都看到了。頓時，大院唏噓聲和大笑聲轟響起來。

黃老爹近七十歲時，衛生所遷到幾里外公社辦公地點高集村。那時黃老爹生了膽方面的疾病，整個人消瘦了、皮膚蠟黃，不可能再跟著當炊事員，於是他的兒子就用獨輪車接他回家了。