《老物件情懷》大肚能容

「彌勒佛」核雕。

如今仍然天天掛在我脖子上的彌勒佛核雕，是我媽媽帶我一起去杭州靈隱寺所留下的唯一紀念。不滿十歲的我還記得，當年在飛來峰大肚彌勒佛石雕腳下，一個背著無數串各種核雕叫賣的小販，手裡同時拿著好幾串核雕，其中就有彌勒佛的核雕。

媽媽停住了腳步，仔細挑選，買下了這個小巧的核雕，親手掛在我的脖子上。她對我說：「做人要肚量大，彌勒佛的肚子這麼大，大肚能容，容天下難容之事。」

從那天起，彌勒佛核雕就沒有離開過我。我摩挲著他，端詳著他，他永遠對著我親切地微笑，教我笑對人生；他永遠對我敞開胸懷大肚，教我寬容待人；他總是殷切地告誡我，做人要肚量大，千萬不能小肚雞腸。

我深切地感覺到，彌勒佛的大肚子能夠裝下人世間一切煩惱、憂愁、不幸、苦難，裝得下天下所有難容之事。我沒有想到的是，掛了幾十年的彌勒佛核雕一天天變色，變成了如今的棗紅色，讓我更是視如珍寶。

在我幾十年曲曲折折人生道路上，也曾碰到困難挫折，到了一籌莫展的地步，甚至覺得人生已經沒有前路了。有人欺負我，有人誣陷我，更有人無中生有打擊我；但是，只要手中緊握著這枚彌勒佛核雕，心中就會豁然開朗，所有難忍的事都進了彌勒佛的大肚裡，很快就能夠煙消雲散，晴開日出。媽媽對我的叮嚀，也在我腦子裡一次又一次閃現。

開口便笑，笑天下可笑之人；大肚能容，容天下難容之事。我能走到今天，離不開媽媽對我的諄諄教導，我們全家安康，更忘不了彌勒佛核雕帶給我的精神力量。