我一九五五年大學畢業離開江南、支援西北，母親和弟弟住在杭州，弟弟還在讀初中，母親身體不佳。我當時每月工資四十二元，給母親寄三十元，維持他們的生活和學習費用。

到了一九五八年，母親病情愈來愈嚴重，下不了樓，買菜也很困難，每天倒馬桶都成了問題。弟弟學校裡大躍進勞動多，經常停課，弟弟身體本來就先天不足，兩人的日常生活都難以應付。他們想，不如回老家鄉下去，開銷可以省些，又有外婆和舅舅一家相助，可以克服各種困難。

他們也不同我打招呼，就自行決定回農村去。弟弟已讀到高三，再半年就高中畢業，但年少不更事，不知世道艱難，也同意回去。正巧當時社會問題重重，要力圖減少城市人口負擔，動員居民回鄉，所以弟弟去派出所把杭州戶口轉回農村。經辦人員一句話也不問，只用了五分鐘就辦完手續，這五分鐘也決定了他後半生的命運。

老家農村有我祖母和外婆兩處可以落腳。祖母幾十年獨居，條件不佳；外婆一大家，我舅舅是鄉村中醫，我表弟是大隊會計，母親決定落腳到外婆家。

外婆的村子正在大辦食堂，鍋裡就是稀米湯加些菜葉。好在縣裡正在大辦工業，要建蘇聯專家設計的大型水電站，正需要各方面的勞力，表弟就推薦我弟去參加水電站建設，最後分配先去建一條土公路。由於弟弟有高中文化，立即安排他當工程隊會計。

但是好景不長，中蘇對立，工程不久下馬，弟弟的一位好友介紹他到附近一山區生產隊當會計，兼只有十來個兒童的小班級代課老師。那個生產隊是革命老區，但條件很差，弟弟在那裡待了幾年，結婚並生了兩個女兒，在第三個孩子快要出生前，回到祖母生活的村子。弟弟九歲前一直和祖母住在一起，抗戰勝利後於一九四六年和父母團聚。

弟弟回祖母家時已是一九五八年，村裡的生產隊不肯接受他，說他離開家鄉太久，隊裡的土地已分配完了；還嫌他體力弱，又有兩個女兒，增加隊裡的負擔，分大家的糧食。事情就這麼拖著，戶口落不下去，雖然隊裡都是同村的叔伯兄弟。一直拖了兩年，最後把他安排到條件最差的山頂一個隊，人數不多，出工時要挑糞桶上山。弟弟是學生出身，身子又弱，實在難以適應，只能拿最低的工分。

農村裡男勞力最重要，掙的工分高。弟弟先有了三個女兒，夫妻倆總想有個兒子可以依靠，一直生了五千金才罷休。弟媳原本身體健壯，然而生了五胎，農村又沒有什麼調養，身體大虧，竟得了肺病，多方醫治無效，於八○年去世，終年三十四歲。弟弟遭到人生不幸，中年喪妻，淒苦度日。

為了撫育五個女兒，弟弟想盡一切辦法，到朋友處打工、在礦山裡挖煤，也挑著火爐走街串巷給人爆米花，還曾利用山區的小雜木車製木柄；由於當時的政策限制，他嘗盡生活中的種種艱難。由於是農村戶口，各方面都有許多限制，女兒也無法找城市戶口的男青年談戀愛。

幸好這時市場慢慢開放，溫州民間工業大步發展，弟弟和五個女兒雖是農村戶口，也可進城到私人小作坊務工。之後五朵金花先後成家，她們多數只有小學學歷，但是後代都接受大學教育 ，一代勝過一代。五個女兒體諒父親一生苦難，特別孝敬，弟弟老來享到五朵金花的福。

我多次請弟弟外出旅遊，讓他散散心。二○一六年邀請他第三次遊陝西，弟弟喜歡歷史，我們一起去了西安、延安、黃陵、壺口和馬嵬坡，共處了一個多月，心情愉悅；他回鄉後，大家都說他是村裡旅遊地方最多的人。一個多月後，弟弟腦溢血去世，我們同遊的經歷成了我的追憶。