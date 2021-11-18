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《老照片說故事》阿里山神木

文、圖／安老師
阿英抱著阿里山神木。
阿英抱著阿里山神木。

距今兩千多年前的西漢末年，天下大亂，中原板蕩，群雄並起，最終劉秀掃平各方勢力，統一中國，史稱東漢光武帝。同一時間，孤懸海外的台灣阿里山上，一棵紅檜的種子飄然落地，發了芽，開始了它的一生；兩千三百年後，歷經無數颱風地震，海拔二二○七公尺處的紅檜，長成高四十五公尺、腰圍二十多公尺的巨樹。根據歷史資料，它出生時正當漢光武帝年間，阿里山風景區管理處將它命名「光武檜」。

人與人之間有緣分牽連。二○○一年湖南姑娘阿英，因緣際會嫁到台灣；樹和人也有緣分，兩千多歲的「光武檜」，那年也和阿英見了面。

阿英到台灣，家人都很高興家裡添了位新成員。小叔問：「想去哪裡玩？」「阿里山，我想去阿里山看神木。」阿英說。沒想到去阿里山看神木，竟是中國人的心願。

「哇！真不敢相信世界上有這麼巨大的樹。」站在樹梢直衝雲霄、高大挺拔的光武檜前，阿英驚訝地說。「上去抱一抱，感覺一下它有多大。」

阿英童心未泯，真的爬過去站在光武檜的腳下，兩手大大張開，緊緊地貼在樹身上。

二十多年過去，翻出當年照片（見圖），阿英說：「它長了兩千多年，我才二十多歲，在它腳下像個小娃娃。」接著又說：「好久沒見它了，不知道它是否依然年輕？」阿英懷念起那次她抱著「光武檜」的緣分。「過幾年，等我們都老了，再去看它，再續一次緣。」我說。

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