在我下鄉插隊四年後，論資排輩，當上「集體戶長」。那時，為穩定下鄉知青們情緒，防止鬧事，公社時常召集集體戶長開會。農活又苦又累，每當疲憊不堪，我心裡就盼著去開會歇息一天，還能堂堂正正記工分。工分累計數是知青在農村「表現」的依據，對日後回城評比很重要，想改變命運，我只能抓緊這根「稻草」了。

那天，我去公社開會，中午「知青辦」破例招待一頓油餅豆腐湯，吃得飽飽的。散會歸來，所有人都去地裡幹活。我躺在炕上，悠閒地抽著菸，翻看著縣裡專為知青創辦的「一代新人」報紙，忽然聽見趕毛驢車換豆腐的吆喝聲。

此時春季，青黃不接，集體戶的日子很不好過；我心想，自己今天開了葷，可大家都在苦熬，便動了憐憫之心，決定改善一次。於是，我找老鄉借黃豆換了一盆大豆腐，覺得女生的屋子一般不會有人來，就放在她們炕頭，一個人出去閒逛。

不知過了多久，回來時眼前的一幕讓我驚呆了！只見六個女生抓著豆腐正往嘴裡塞，再看一眼盆底，已所剩無幾。

原來，她們今天在村屯附近播種，穿著棉靰鞡鞋踩「隔子」，歇口氣回來喝水，猛然見了大豆腐，不管三七二十一，大塊朵頤。實難想像，平日裡一向靦腆、文質彬彬的小姑娘，吃相竟然這般醜陋。我頓時火冒三丈，跺著腳高聲斥責、謾罵，甚至連老農民罵牲畜的汙言穢語也脫口而出。

幾人像做錯事的孩子低下頭，臉紅得如巴掌打過，有兩人還流下淚水。見此情景，我感覺過分了，俗語說，「飽漢不知餓漢饑啊！」我端起盆將殘渣倒進豬食，並叮囑她們：「千萬別說出去！」

試想，大家都腹中空空，個個饞得紅了眼，一旦男生知道「養孩子被貓叼走」這檔事， 豈肯善罷甘休？

古人云：「食色，性也。」我終於感悟到，內在需求和外部需要是人與生俱來的本性。當物質極度貧乏，人們賴以生存的基本條件失衡難於維持時，人的本性將不自覺地作用於行為，那些禮教、矜持、自尊，顯得脆弱、蒼白無力。