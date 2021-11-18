我的家鄉在廣東四邑台山，四邑包括當年的台山、開平、恩平、新會四縣。當年在中國 時，每逢由廣州返鄉掃墓，常乘廣州—台城線長途班車往返，班車由鶴山沙坪轉入恩平、開平，再轉回到家鄉台山。

沿途所見山谷下村莊，有各式各樣的洋樓，外形十分奇特，是中西合璧結構；四邑人把這種洋樓稱為「碉樓」，我們鄉下稱為「炮樓」。樓高不一，通常有四至五層高，最少也有三層，樓頂有亭台樓閣；樓的四周都有高低交錯的槍眼，居高臨下瞄準樓外來犯賊匪，故稱為「炮樓」較恰當。

至於為何有部分四邑僑民衣錦還鄉後，建造這種不中不西的碉樓？說來話長，當中國還歲於滿清封建皇朝時代，西方工業革命逐漸高漲，歐美各國需要大量勞動力。西方國家一向知道中國人民勤勞樸實，刻苦耐勞，安分守己工作，便利用香港、澳門兩處殖民地作為招工跳板，招募東南沿海貧苦工人、農民出國替他們開礦山、修鐵路。

西方人甚至通過洋奴買辦，對中國勞工 威逼利誘，讓不知底細的勞苦大眾走入他們的招工棚，被迫簽字畫押，然後飄洋過海做苦工。

被這種招工方式騙入甕的中國勞工，稱之為賣「豬仔」，這些豬仔到了西方，其中有些人在彼邦挨到體弱病殘，甚至客死異鄉。有的歷盡艱辛，經過開礦山、修鐵路的磨練，逐步融入當地社會；這些人省吃儉用，除寄錢回家贍養父母外，還有儲蓄習慣，假以時日，待錢財增長到某個程度，便返回袓國，買田建屋，結婚生子。為了養家，又必須重返「金山」，繼續打工或做小買賣謀生。

凡在國外事業有成者，都想辦法攜帶家眷再度飄洋過海，一家團聚；有的還想方設法買「紙仔」，把家族內的兄弟或宗族中叔侄申請到國外找出路。所以在西方工業化過程中，四邑人遠渡重洋到異國他鄉謀生者比其他地區多，從此四邑逐漸成為著名僑鄉。

華人在外打拚多年後，事業有成，衣錦還鄉，最令人羨慕的是建大屋、置良田以光宗耀祖，這些回國的僑民被稱為「金山客」。金山客在當年祖國的窮鄉僻壤中，固然為無數鄉民所羨慕，但也遭到匪盜覬覦。

華僑回國興建鋼筋混凝土碉樓，原本想在落葉歸根後有個安樂窩，但形勢比人強，一代代的華僑建成大宅後，真正回來定居的甚少，箇中有著非常複雜的原因。首先是連年軍閥混戰，鄉民的生產遭到破壞，生活受到嚴重干擾，無法安居樂業。其次是鄉間治安不靖，匪盜猖獗，「金山客」是四邑境內盜賊主要綁架、勒索對象：除了遭本地的匪盜威脅外，返鄉搭船途經南海、順德水道，還得飽受當地「大天二」土匪的搔擾、搶劫，甚至可能因擄人勒索而喪命。

除治安因素外，還因國內經濟落後，衛生設備差。在此舉一例，一九七○年中期，有一旅美華僑攜兩個已上小學的孩子回廣州探親；因親屬家中沒有坐廁只有蹲廁，雖然衛生間光潔乾淨，但這些小孩因不習慣使用而強忍，結果出現嚴重便祕，引致發熱、腹脹、食欲差，因而精神委靡不振，誤以為大腦有問題。

其親屬與我相熟，又住在附近，於是找我上門查看。經問診，知道孩子不習慣用蹲廁，已四十五天未排泄，檢查下腹部發現糞塊；於是囑多飲水，買液體石臘內服、甘油栓塞肛門，果然藥到病除。

此外，在鄉下交通不便，為買些日常用品要走很遠的路；夜間沒有電燈，只點煤油燈，更談不上有自來水，只能喝井水或河水。以上種種原因，很難讓華僑回國後有賓至如歸的感覺。

我的家鄉也有一座碉樓，這是旅美華僑集資興建的鋼筋混凝土碼樓，樓高四層，各層四壁都有槍孔，大門是用厚數寸鋼板製成，十分堅固。

據說在抗日時期，日寇曾入侵我鄉，其間突遭當地抗日游擊大隊襲擊，日軍抵擋不住，全部退入碉樓；所帶糧草還可支持幾天，但無水供應，日軍被迫喝尿求生。游擊隊在碉樓四周地面堆滿大量禾桿草、乾柴，用火攻；還在碉樓的高山上，用迫擊炮對著碉樓轟擊，無奈因碉樓牆壁堅實，固若金湯，射出的炮彈對碉樓僅有輕微損傷。碉樓的堅固程度，可以抵禦大火攻、重炮擊，日軍得以生存下來，數日後，大批日軍馳援，迫使游擊大隊退卻，樓內日軍得以逃脫。

隨著時代的變遷，科技進步，自上世紀三○年代起，建碉樓的熱潮已大為降溫。當年各縣、各鄉建的碉樓大部分已空置，因為經過大半世紀，碉樓外表殘舊不堪，主人或已離世，其子孫或已成為原居地公民；因際遇不同，有的終身潦倒，有的可能致富而腰纏萬貫。

中國在改革開放四十多年來，全國城鄉絕大部分已舊貌換新顏，許多農村建新屋，有現代化水電設施，罐裝煤氣或管道煤氣也進入千家萬戶，電視、手機不再是奢侈品。

公路四通八達，高速公路就在村旁。往日「賣豬仔」飄洋過海做苦工的方式已不復存在，解放後對「大天二」等江洋大盜徹底清剿，治安大為改善，匪盜已沒有能力拉大隊進村打劫。所以過去建的碉樓已成為四邑地方古蹟，作為文物保存下來供人懷念、觀賞，並於二○○七年獲第三十一屆世界遺產 大會通過，正式列入「世界遺產名錄」，成為中國第十五處世界遺產。