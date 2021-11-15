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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

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柚子葉沐浴的民間傳說

漢人

我童年時住在鄉下，目睹同村炳鎮叔被盜匪擄走後逃脫，當返回家中時，家人在門口處置火盆讓其跨過，另備有新鮮柚子葉煮水，沐浴靜身。後來遷到城裡居住，在不少警匪片中看到，入獄者刑滿釋放，歸家時也得先跨過火盆才入門，也用柚子葉沐浴靜身。

我曾向街坊前輩請教，為何要用柚子葉洗澡？他們異口同聲說，曾經入獄的人被認為「行衰運」，才被捉拿送監；所以出獄回到自己住處前，跨火盆、用柚子葉沐浴，都是為了除去霉氣陰氣，使今後做事順利。

民間這一做法被認為是迷信。其實追古查典，並非如此，用柚子葉沐浴靜身有其典故。有認為與文字上或廣東方言的諧音相關，如「柚」與「佑」同音，民間認為柚子「佑子」，是吉祥物；用柚子葉沐浴有驅邪、袪霉氣、保平安的喻意。又據廣東方言「碌柚碌柚」與「祿有祿有」諧音，祿代表俸祿，寓意享有「功名利祿」，過鍾鳴鼎食的豐足生活。民間多數人認為，用柚葉沐浴，高官厚祿連綿不斷。

用柚子葉沐浴後，由於其淡淡的幽香，有比咖啡還強的提神醒腦療效。柚子汁含胰島素成分，有助於降血糖，消除疲勞。春天收集柚子花曬乾，用作行氣止痛。懂得善用，柚樹全身都是寶，並非單純心理上的袪霉氣，驅邪避禍那麼簡單。

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