我的孩童時期既沒手機也沒電視，可是生活愜意。由於住在陸軍和空軍聯合的眷村，記憶中常會拿個小板凳在空曠的廣場上看戶外電影，也常有一些大哥哥騎腳踏車帶著我去電影院 看電影（兒童不打票），因此看了許多黑白及彩色的電影。

記得那時的情節，凡是社會名媛在正式社交場合，一定穿貂皮大衣彰顯尊貴的身分；我記得母親也有幾件，民國三十八年父母帶著我們由中國 撤退到台灣 時，由於父親的權勢，家中所有細軟無所不包：大至父親的吉普車及勤務兵、帳篷地毯等，小至我們穿用的皮拖鞋及母親的貂皮大衣等，林林總總。

父親將我們大人小孩安置在屏東後，一人北上就此不回，母親為了支撐家計只好典當度日，於是貂皮大衣就進了委托行。

我可以想像當時母親寄賣大衣時夾雜了多少悔恨、不捨的淚水，可是我現在了解，這些貂皮大衣換來我們孩童時期的溫飽生活。

再次聽到貂皮大衣，卻是我自己的傷心事件。曾經認為溫醫生是我要共度餘生的老伴，但後來許多原因，我們最終只能成為永遠的好友；近期他告訴我，將迎娶已經分散一甲子的青梅竹馬戀人，所以帶著女兒整理家中雜物，準備迎接香港來的愛侶。

可是他收拾出了前妻留下的貂皮大衣，甚是為難不知該如何處理？我對他獻計，可拿到委托行或二手店寄賣？他說，這些東西如果拿出來是自找麻煩，因為保護動物協會的人會說你是殘殺動物，用動物的毛皮來做衣服。

時代的變遷連流行、時尚品味、價值都跟著變化，曾經如此風靡又價值連城之物，現在卻被人棄如敝屣，成了燙手山芋。溫夫人若是地下有知，該後悔未將她心愛之物一起陪葬，也免去她的夫婿為迎新人笑，愁舊人衣的煩惱。