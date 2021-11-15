《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

﻿我親愛的大妹夫歐鴻鍊於二○二一年十月三○日在台北去世，安息主懷。我雖哀傷心碎，但想起他因病在加護病房熬了五十五天，受盡折磨；如今榮歸天家，對他來說也是一種解脫。

我和鴻鍊都畢業於政治大學，他比我低一屆，由於我大二起在聯合報兼職，半工半讀，在校時間不多，兩人從不相識。及至鴻鍊與大妹之媛結婚後，與他多年來互動，逐漸發現我們兩人背景相同，思想做人處世的人生觀相符，所以相處十分融洽。

尤其我倆都喜歡運動，他又特別鍾愛高爾夫球，大概是做外交官的必備條件吧。他對我說，外交工作十分繁忙，台灣 的國際環境又較特殊，因此壓力極大，打高爾夫球不僅可以協助推動外交，更可抒解壓力，可說是一舉數得。我受到他的影響，也熱中打高爾夫球，他在我們洛杉磯 的家中經常存放一套球桿，每次來訪一定要和眾多好友球敘，這也可說是他一生最大嗜好。

和他相處五十多年來，我和他比親兄弟還親，趣事無窮，特別提兩件和打高爾夫相關的往事，因為幾乎影響他的性命。

第一件事發生在一九九八年，時任外交部次長的鴻鍊，奉命出訪歐洲及中南美洲，行前身體已略有不適，但因行程早已排定不便更動，於是抱病出訪。經過一、兩周的旅途奔波與密集會議、訪問，他體力已感不支，在參加中美洲貝里斯總統就職典禮時當場昏倒，經急救逐漸恢復；他略事休息後便飛來美國 邁阿密，計畫再休息一、兩天之後經洛杉磯返台。

當時我在世界日報洛杉磯社服務，有一天忽然接到駐洛杉磯經文處副處長令狐榮達的電話，表示歐次長正在邁阿密，預定明天抵洛，請他安排一場高爾夫球敘。他要我把時間空出來打球，我當即表示一定參加，不料當晚又接到辦事處緊急來電，表示歐次長身體不適要暫緩來洛，明天球敘也取消。

我事後才知道鴻鍊有點虛弱，為了出席次日球敘，乃請當時駐邁阿密辦事處的陳處長安排打點滴以增強體力。這在台灣本是普通的事，但在美國打點滴，必須先身體檢查並抽血；想不到鴻鍊的血液報告出來，肝指數高達一千九百（正常肝指數在四十以下），這下美國醫師緊張了，要求立即住院觀察，因為肝指數若達三千以上，會導致猛爆性肝炎，有生命危險。我想如果不是因為要打點滴而做血液檢查，鴻鍊若在第二天飛往洛杉磯途中發生意外，後果不堪設想。

之媛在台灣得到消息後心急如焚，遠隔重洋無計可施，與我商量後，決定由我飛往邁阿密了解情況；我要之媛在台北把家安頓好，再飛洛杉磯住小妹之嫺家等候進一步消息。鴻鍊在當地葉國鈞醫生的悉心治療下，病情趨穩，在邁阿密休息數日後飛往洛杉磯，與之媛會合並住在小妹家，繼續治療。

當時駐洛杉磯辦事處處長李宗儒也因肝病休養中，於是介紹為他治病的肝膽腸胃專科醫師賴嘉基，為鴻鍊作各項治療，一個多月後情況大有改善。鴻鍊終於在之媛陪同下返台，當他返抵桃園時，當時的外交部長胡志強親自接機，以慰勉鴻鍊抱病為國家拚外交的努力與付出。

另外一件事發生在二○○九年，鴻鍊因莫拉克颱風，為保護下屬而毅然堅辭外交部長的職務，為服務長達四十五年的外交工作畫下句點。退休之後，階同之媛來洛杉磯探親及旅遊，當地眾多好友為了歡迎他們夫婦，餐敘球敘每天排得滿檔。

當時駐洛台北經文處龔中誠處長特別安排一場球敘，我們這一組是鴻鍊、龔處長、我和辦事處一位年輕祕書。四人中以年富力強的祕書球技最佳，他開球時也許因為和長官打球有點緊張，竟然Miss Shot；可這一失手，球以高速飛出，不偏不倚擊中鴻鍊的右面頰。鴻鍊應聲倒地，滿臉鮮血，我正在他旁邊，立刻掏出手帕壓著傷口為他止血。

大家慌成一團，正想打九一一叫救護車送醫急救，這時我想起鴻鍊有位堂弟歐鴻仁，在洛杉磯是外科名醫；我當及聯絡他，他要我們立刻去他診所，為鴻鍊做緊急治療。

抵達診所後，他立刻為鴻鍊止血、縫合傷口並照X光。還好擊中的是右臉顴骨，醫師表示這個部位最堅硬，如果再往上或下幾公分，後果不堪設想。治療完畢貼上膠布返家，之媛看見鴻鍊臉上貼有膠布覺得奇怪，我們怕她擔心，謊稱是去做拉皮手術，她仍然不明白為什麼只做一邊？我們只好說拉皮手術要分兩次做，勉強搪塞過去。

鴻鍊雖然離我們而去，但他努力向上的精神、待人處世的誠懇、風趣幽默的談吐、不戀棧權位的風骨、對國對家的熱愛，在在讓我們以作為他的親屬而驕傲。

我和內子宗屏原擬返台送鴻鍊最後一程，但偏逢疫情又加上隔離，算算時間已趕不及，只好在美遙祭，再一次祝他一路走好，大家於天堂再續前緣。