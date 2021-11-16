〈太平山下〉慈母淚萬古流

我有很多未克盡的人生責任，辜負不少親人，其中辜負最深的是我母親。每次母親二字脫口而出，口水還未見，淚水已流下；書寫母親二字，還沒寫完，淚珠先掉落，把母親二字泡得肥肥的。我一生中除母親兩字，象徵巍巍之巔外，天下事都可盡付笑談中。

我是抗戰寶寶，抗戰剛結束，接著內戰東風吹戰鼓擂，四處捉人，我父親半夜得情報，穿著睡衣逃回二十里外的家鄉；不敢進屋，就睡在祖母墓旁過夜，一大早逃往香港。我母親知能高，告訴我祖父，「國民黨再也回不來了」，之後又告訴我，「這就是生離死別，你父親一人在外，老後替他釘棺財蓋的人都沒有，你是長子，只有你赴港隨他。」她託一南洋客堂叔帶我赴港，上車前我感到將遠離母親的淒涼無依，緊抱母親大腿不肯放。她必須在鐵血與柔情間做果斷決定，用力把我推上車，然後痛哭地說，「此去就是死別，你當沒有我這媽，我也沒生你這個兒子。」嗚呼！母親的心要撕裂到什麽程度，才能說出這風蕭蕭兮易水寒的訣言；母愛熱血澎湃到什麽高度，才能喊出吾兒一去不復還的別語，母愛慈若祥雲，浩若春風。

避秦來港，生活過於困苦，小時課本上說「白糖甜白糖好，白糖產在台灣 島」，不料來港後白糖成了我及時止飢救命符。貧窮是暴力，逼我漂泊四海多年，終於落腳彼岸，半苦工半苦讀，三年多讀完，然後立業成家，結婚生子。與母親信息暢通，她要我快回去，否則就來不及，但一拖就是六年，再三年後我小舅將母親接來九龍新界定居。在異鄉，我早九晚五，一周靠一張支票維生，沒有盤纏，母子無力相會，我非常痛苦。後來遇到老闆猶太人，在母親節 他告訴我，他母親住在紐約 五年未見，我說我五十年未見，他驚奇「哈！」了一聲，沉默一陣後說：「老劉！你休假時，我借你兩周工資，按月扣還。」我親吻他的手，高呼他是我的上帝。

兩周後一張返港直航機票，闊別五十年的母子重逢了，抱頭痛哭；她身體還好，就是太瘦弱了走不遠。母子促膝長談，有說不盡的滄海桑田，凡是妻離子散，家破人亡，絕口不提；過了一周，她要求我帶她出去走走，可否買張輪椅推她。我說：「媽！我就是妳最好的輪椅！」

她知道我有坐骨神經痛，要我像岳飛由母親刺背般跪下，再用沙龍巴斯一張張貼在我的背上，一陣陣流下慈母淚；貼滿整個背後，她抱著我的背痛哭。我揹著她趕巴士、坐計程車遊山玩水，快樂走四方，是我母子倆的黃金歲月；母親以血脈溫床生我，以母愛漫暖育我，此刻母子再度血連血、心連心。

最後一天，我們都嗅到送別氣息，我們走過新界的長亭外、古道邊，踏過芳草碧連天，默聞晚風拂柳笛聲殘，遠眺夕陽山外山；在母子舐犢情深時刻，感覺連冬天也在翠堤春曉，春暖花開。要返美那一早上，母親除了落淚，一句話也說不出來，以手帕拭淚，一塊用完換一塊，企圖以她有限的體力，哭盡她無窮淚水。最後她終於累倒唾著了，夢中淚會停嗎？我提著行旅慢步走向機場，舉目遠望晚空，仰天長嘯，嗚呼！浩浩長江東逝水，可憐母淚萬古流。

回美後再過十年，母親以101歲壽終正寢，我也得她的遺傳基因，年過古稀，身體尚健康，仍可煮字，不是要療飢，是要宏揚母愛。我經常夢到母親，母親節我向她的遺像說：「媽！慈母手中線遊子身上衣，我就跪在妳面前，下來抱抱我好嗎？」我回首仰望長空，滿天幾度夕陽紅，母親在天邊向我招手，眼中閃爍的是永遠想兒、思兒、念兒，流不盡的慈母淚。媽！我愛妳永永遠遠。