幾個女子在談論另一女子時，咬牙切齒、橫眉怒目，像在評論她們的共同敵人。

「我一啲都唔覺得佢靚！」

「佢覺得自己好靚呢！」

「唔係噃，啲男人確然係覺得佢靚噃！」

「唓！啲男人都係認身材不認樣㗎啦，啲男人望住佢胸部都係色迷迷咁！」

「你抵得人哋坐喺度開會，都可以將胸部放喺枱上面咩，睇到我想嘔。」

「點止呀，佢成日喺啲男人面前俯身執嘢任人睇㗎！」

幾個女子笑作一團，言語間充分流露她們對那擁有豐滿身材女子的嫉妒，至於那女子的工作 能力：

「佢擦鞋就叻，君不見佢成日電到啲男人暈咩！」

「老闆真係好欣賞佢㗎，去到邊都帶埋佢㗎！」

「唓，老闆貪佢夠風騷，方便招呼其他男客之嘛！」

「老闆真係好睇佢㗎，唔係佢點會升得咁快？」

「哼！鬼唔望老闆娘眼火爆炒咗佢！」

天生惹火的女性在職場上多具爭議性，即使是能力強的，都會被說成是靠色相上位，唯有清者自清吧。

「佢邊有做嘢㗎，咪下放晒啲工作囉，做就做死人，威就佢攞晒。」

「佢對住老闆同埋啲男人咪嗲聲嗲氣嘅，佢對住下屬把聲會即刻變咗惡男人咁㗎……」又傳來一陣哄笑。

最終，那風騷女子都是離職了，因為公司換了新老闆，是個女的，一山不能容二虎吧。