小學三年級時，看到同學們帶著養蠶的紙盒，競相比較所養蠶兒的大小。我也好奇地向同學要了一些剛孵化的小蠶，養著玩。那時家後的菜園裡有一棵大桑樹，可以任我採桑葉餵蠶。

那些幼蠶不停地吃桑葉，每天都可以看到它們快速地成長。長大之後，蠶兒開始睡眠，接著吐絲作繭，應著李商隱詩人寫的「春蠶到死絲方盡」的詞句。

蠶兒「作繭自縛」，在繭裡變成蛹，蛹咬破繭後變成蛾。蛾分雌雄，雄蛾不久死亡，雌蛾會產下約五百多顆密密麻麻、黑色的蛋才死去。不久，黑蛋孵化出小蠶，開始下一代的繁衍。由於養蠶，我瞭解了蠶蛾四十天一循環的短暫生命。

對著這一波又一波的蠶兒，我靈機一動，心想為什麼不作賣蠶兒的生意？於是將蠶兒依大小作個分類，以大的一隻五毛錢，中的兩毛，小的一毛，賣給同學及鄰居的小孩。這「賣蠶兒」竟成為我人生中第一次作的生意。

起初幾個月，生意還算平順。母親雖來自香山農家，但自小幫舅舅做生意，懂得「商道」。她教我「打折扣銷售」的道理──買五隻送一隻；又教我「推行保證行銷」的方法──三天如死包換。透過母親的教誨，生意變得更加紅火。

我的銷售市場從賣蠶兒給崙仔近鄰，擴大到北門及西門，有些父母親還帶著兒女來採購。賣蠶收入挺不錯（不必付稅），足夠讓母親用它來買我的新書包及新衣服。

由於生意的擴張，家中養蠶的設備也從小紙盒升級到好幾個竹蓖大盤。翌年，家後的桑葉已不敷蠶兒的吃用，看著蠶兒整天刷刷地吃桑葉，只好向村裡的種桑人家敲門求救，甚至購買桑葉。最後，村裡的桑葉被我買光了，只好用他種綠色樹葉來替代餵食，蠶兒吃了之後相繼死亡。我的賣蠶生意，經過了一年多不自量力的擴張，最後以飼料不足而關門大吉了。