現在的台北人都知道從萬華到公館的汀州路，也知道萬隆到新店的羅斯福路五段、六段和北新路。但較年輕的人可能不知道，這些路段曾是萬華到新店的鐵路線，現今的捷運新店線也繼承了一些當年鐵路的站名。

萬新鐵路在一九二一年通車，原為民營，主要用作運輸木柵、深坑、新店一帶的煤產，和送烏來、安坑等地的物產到台北；也為碧潭到烏來的觀光 ，和台北到南郊的客運作了不小的貢獻。

該鐵路在一九四九年為台灣 鐵路局收購，併為縱貫線萬華支線；因為這條線上的火車廂較小，民眾習慣稱它為新店線小火車，設有萬華、和平、螢橋、古亭、水源地、公館、萬隆、景美、大坪林、七張和新店等站。一九六五年，煤產早已停止，其他貨運和客運也被公路取代，該線因而停駛廢棄，路基改建道路。

就是這樣的小火車，曾經締造台灣鐵道史上，可能是空前絕後的一次載客奇觀。那是發生在一九五七年，美國 白雪滑水團訪台，在碧潭公演。當年台灣還在戒嚴時期，白雪作為史上第一個訪台表演的外國滑水團，所引起的轟動，恐怕可以比擬後來「梁兄」凌波第一次訪台時的瘋狂。

那一年，我家剛搬到台北，住屋的旁邊是條巷子，直通古亭車站。那天一早，父親就說美國白雪滑水團要在碧潭表演了，會有很多人要搭小火車去新店。但等我們親眼看到火車停靠在古亭站時，那種瞠目結舌的感覺，到現在還記得清清楚楚。

哪裡還像火車呀？好幾節的客車廂和貨車廂，不但每一節都擠滿了人，每一個車門上也吊了好幾個人；身體掛在車外，手抓車門外的把手，甚至只有一隻腳站在踏板上，另隻腳懸空。不只這樣，車廂頂上也或站或坐滿人，那種景象和後來看電影，群眾擠火車逃難的場面一模一樣，只差沒有行李。

當然，這種場面只持續了大約兩天。滑水團走了，小火車也回復安寧可親了。時光流轉，它伴隨我讀完小學，那時我每天坐公車到公館上學，放學後則有時坐小火車回家。因為班上好些同學住在國防醫學院的眷村，正在水源地，若去那裡玩，回家正好坐一站就到了，假日更可以搭火車找同學。

除了拜訪同學，那時我們來往很密切的一家親戚住在碧潭附近，有幾位年齡相彷的小孩，寒暑假時，我也會坐小火車去找他們玩。偶爾在學校裡拿了獎，得了父親賞錢，我也會踏著鐵軌的枕木，走到同安街口；那家退伍老兵開的西川麵店就在旁邊了。

老闆知道我犒賞自己的方法，就是一碗擔擔麵加一碗紅油抄手；這個習慣我一直保持著，哪怕後來我們搬家了，小火車拆了，我讀大學了，出國回來探視了，直到麵店不見了。

前幾天和華人朋友餐敘，一位也來自台北的學長突然提到當年勇，說他們的高中靠近螢橋車站，當年約女生坐小火車去碧潭划船……，然後對我說，你大概不知道新店小火車吧。我瞪大眼睛看著他，嘴角慢慢綻放促狹的笑容。