《老照片說故事》在格致中學教書

一九八二年作者等人與魯老師（前右三）、瘦袁老師（前左一）等人在格致中學門口合影，後右三是作者。

一九八二年的春天，我與上海師院中文系十二位同學湊成一打，一起到上海市格致中學參加為期兩個月的實習。生平第一次走上講壇，捏粉筆，執教鞭，學孔聖傳道授業解惑，與充滿朝氣的莘莘學子朝夕相處，習得教書育人的基本經驗，也為我以後的教書生涯奏響開篇序曲。

帶隊的是名叫魯萍的中年女教師，是師院漢語組的。她端莊清秀，短髮齊肩，戴一副金絲邊眼鏡，講話慢條斯理，充滿和氣。她每天與我們一起出入位於市中心廣西北路的格致中學，不厭其煩地與大家協商安排實習，放學前還會詳盡與大夥分析各自的收穫和得失；循循善誘，盡心盡力，她與我們一起度過近六十天緊張而有成效的實習生涯。

格致中學的校名取自古訓「格物致知」，意為窮究事物而獲取良知。它的前身是一八七六年創辦的格致書院，是由清朝重臣李鴻章親倡而建。百多年來，該校為國家和社會培育棟梁之才無數，近年來更有多名學生在國際奧林匹克知識競賽中獲獎奪牌， 一直是上海屈指可數的重點中學。

除了市郊的上海中學外，人們常常津津樂道的市內名校就數育才和格致兩家了。有趣的是，小時我不諳格致兩字含意，還以為人們是說「鴿子」中學呢。及至後來讀了師範學院，我還曾暗自期盼畢業後能分到格致，一來是名校，二來離開我家很近，都在黃浦區，二十多分鐘就能走到。

格致中學的語文教研組是個大組，有兩個姓袁的教師，其中一個身材福態，另一個瘦削精悍；我們私下把前者稱為胖袁，後者成了瘦袁。巧的是瘦袁老師被指定為我的指導老師，我在他的辦公桌旁得到一張小辦公桌，可以放入書本物品等。後來出國到紐約 公立學校當教師，除了共用的教師休息室外，沒有自己的辦公桌，物品只好隨處擠放，備課則像打游擊似地四處尋覓地盤。

瘦袁老師是科班出身，有多年教學經驗，屬教研組骨幹。我從他處取得的一條真經被我歸納為「教師導演 論」，說的是教師並非似人們一般設想，如演員般在講台上瀟灑發揮、引人入勝。他認為教師其實更應像演戲時的導演，掌控課堂大局，把學生當做各具天賦的演員，為學生說戲，讓他們出場，發揮他們的積極性。

從瘦袁老師處學到十八般武藝後，我立馬效顰，在我的一堂公開課中避免教師一言堂，竭盡全力地試做「金牌大導」；記得我講的是魯迅的「祥林嫂」，備課時就得到魯老師和瘦袁老師多方指點。課堂上我也盡量調動學生主動性，讓幾個學生當明星，分別朗讀有關章節，我則著力揭示祥林嫂的淒涼內心和造成她悲慘結局的社會根源，使課堂成為師生共同學習的舞台，得到聽課者首肯。最終魯老師把我的實習課總分評定為優，使我大舒一口氣，總算一番心血未白花。

實習的一個意外收穫是，我們這些見習教師與同學們也建立了友情密切關係，分別時都覺依依不捨。格致中學的學生不愧是嚴格篩選來的佼佼者，尊師好學，彬彬有禮；單是每堂課開始時一聲「起立！」全體學生齊刷刷站起來向老師致敬，雖只是簡單儀式，仍傳達了中華民族尊師愛生的傳統美德。離開學校時，班上學生還湊錢買了本織錦面的精致日記本贈予我，並在第一頁寫下感人肺腑的致謝絮語，我保留至今。

最近收到師院同學的微信 ，才知魯老師已病逝，斯人永去，再不能與我們促膝談心了。想到那時她日日與我們會商時和顏悅色的神態，再看著當年我們一起在格致中學大門口的合影，不能不感嘆時光流失之快和人世變化之大。遙想當年，我們這些實習生尚屬英姿勃發，轉眼間卻也年屆古稀，應該無需再去任何地方實習了吧？