《老物件情懷》精美的圍棋雲子

精美的圍棋，能使對弈者更快達到人子一體的境界。

數年前我回大陸，與多年圍棋好友相聚。大家手談過後，他從房間裡拿出一個長方形的褐色梨木描花盒子，笑著請我觀看。我打開盒蓋，只見橙黃色綢緞裹著兩個圓形精緻木盒，裝飾華貴；把兩個圓蓋子揭開，我不禁失聲叫道：「好精美的一副雲子。」

圍棋愛好者大都知道，高檔的圍棋棋子有中國 的玉石棋子、雲子和日本 的蛤貝棋子，而雲子最受全世界圍棋高手和愛好者的推崇；一九八六年，雲子被國家體委審定為重大比賽用棋。我將幾顆棋子取出把玩，其色澤美觀柔和，質地細膩玉潤，手感堅而不脆，沉而不滑。白子溫潤如玉，柔而不透；黑子漆黑悅目，烏裡透澤。對光細看，只見棋子呈半透明狀，周邊顯現出一種碧綠色的光彩，這正是雲子的一大特色。

我隨手在木棋盤上敲下一子，只聽聲音鏗脆悅耳，與玻璃或陶瓷製作的棋子迥然不同。棋友見我愛不釋手，便問我觀感如何。我由衷地讚嘆：「這實在是下棋者求之不得的珍品。」他聽了微微一笑道：「這是我送給你的禮物。」我大喜過望，除連聲多謝外，更被彼此深厚的友情所感動。

雲子產生始於唐代，而最有名的是明代永昌府（現在的雲南保山）所產的「永昌子」。「明一統誌」中說「永昌之棋甲天下」，徐霞客也認為「棋子出雲南，以永昌者為上」。雲子屬於琉璃的一種，係以瑪瑙石、紫瑛石合研成粉，再加上紅丹粉、硼砂等多種原料配合一起熔煉，然後用鐵器蘸其溶液滴成棋形，最後將此毛坯琢磨成為大小一致的成品。由於雲子的材質高檔、工藝複雜和製作不易，物以稀為貴，因此頗受文人及顯貴的喜愛，並成為進獻皇室的貢品。

由於國運衰敗，雲子的傳統製作技術在民國初年失傳。上世紀七○年代，昆明第十二中學校辦工廠在兩位老師黃智和何華封等人的不懈努力下，憑藉殘存的老雲子，認真分析其材質成分，經過無數次的試驗，於一九七五年在老雲子的基礎上製成了新雲子。一九八○年，昆明第十二中學校辦工廠正式定名為雲南圍棋廠，生產「雲」字牌圍棋，終於把雲子從絕境中挖掘和發展起來。

黃智在視頻上說，當年他與化學老師幾經辛苦研製出來的雲子原料成分和配比，現在已是國家級的保密配方。他手指著兩桶雲子的原料說：「很奇特的是，這桶白色的粉末，經熔化製作出來的，卻是黑色的棋子；而另一桶紅色的原料，製作出來的則是白色的棋子。」而整個製作流程，需要經過一一道複雜的工序。目前雲子的製作工藝，已成為第五批國家級非物質文化遺產代表性項目。

一副精美的棋子，能使對弈者更好更快地達到人子一體、執走一體的境界。據聶衛平、陳祖德和馬曉春等圍棋國手對新雲子的評價，皆認為其繼承了傳統雲子的特色，又有所創新，並在質量上（包括色澤、手感和外形等方面）勝過以前的老雲子，是當代世界文化體育用品中的一種珍品，值得中華兒女自豪、愛護並使之發揚光大。

我把棋友贈送的這盒精美的雲子，萬里迢迢小心翼翼地帶回美國 ，並為它配上一張精緻的黃色木製棋盤。平日除了用此與朋友對弈，不時還取出來獨自觀賞把玩，視其猶如珍愛的孩子。