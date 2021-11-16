一九七○年我上初一，在天津發電廠參加學工勞動。天很熱，工人師傅進車間維護機器時，脖子上掛著毛巾，出車間時，毛巾繫在腦門上擋著流下的汗。我們只給師傅拿工具袋，也都是一抹一把汗，一天好幾次去製冷房給師傅們打冰鎮飲料 。

製冷房的門裂了一條很大的縫，每次打飲料，我都在裂縫的地方多蹲一會，冷氣吹著後背特別涼快。三周後的一個早晨，腿突然疼痛，下床走路一瘸一拐的。父親立刻把我扶到凳子上，目不轉睛地盯著我，一句接一句地追問，眉頭愈皺愈緊：「不行！趕緊去醫院！」

我從來沒聽父親這麼高聲說過話，一下子緊張起來。媽媽連忙把錢和病歷本放進父親的人造革黑提包裡，父親雙手扶著自行車，扭頭看我在後架坐穩後，左腳踩著腳蹬子，右腳緊蹬兩下，抬腿就撇過大梁，在街上猛蹬。看到前邊有行人，父親遠遠的就急促地按車鈴，喊著「借光，借光」。到了津塘路，父親趕緊下車，那時不准騎車帶人，要是被逮住，給一本交通安全小冊子，讓你在崗樓邊最少也得被教訓十分鐘。父親推著車，緊靠著便道牙子一路小跑，後背都濕透了。

到了醫院，看見醫生像看見救星。醫生本來是問我怎麼不舒服，父親搶著說我在學工勞動著涼的經過。醫生用小鐵錘敲我腿的各個關節，父親緊盯著醫生的臉。去抽血化驗時，父親拽著我的手快走，我都跟不上了；他突然意識到我的腿還在疼，鬆開我，大步流星趕到前邊去排隊。

等待化驗結果最難熬了。我始終無法形容父親那張凝固了的臉色，一句話也不說，盯著化驗室在我面前走來走去。他不看我，我也不敢看他，只是緊張地偷偷瞄上一眼；我坐在長椅上，兩邊都有空座，也不敢喊父親坐下。聽到我的名字，父親三步併兩步拿到化驗單，雙手舉著，仔細地看著。我想從爸爸臉上知道結果，心跳快得要蹦出來了。

醫生給開了止痛藥，叮囑千萬不能再貪涼了。此刻，爸爸一臉的揪心才稍見緩和，微笑著不住地道謝；但對我仍是一臉嚴肅，說：「妳呀，今年夏天就別穿裙子了，穿長褲！回家讓妳媽給妳做碗熱麵湯，再臥個雞蛋 出出汗。」我說要回發電廠學工，爸爸一遍一遍地叮囑：「跟老師說，別的活都可以幹，打冷飲暫時別去；即便非去不可，千萬別蹲在那，打完立刻就走。」最後還強調：「記住了嗎？」

那天晚飯後，一家人圍坐在飯桌前，父親微笑著說：「我五點就到發電廠門口等妳，等到五點半。傳達室大爺說你們學生四點下。」說著，從提包裡拿出一瓶桔子罐頭：兩寸多高，廣口，白馬口鐵蓋子是機器扣死的，沒有螺紋口，一瓣瓣誘人的桔子浸泡在糖水裡。父親找出改錐，一下一下撬開蓋子，媽媽給我倒出一半，哥哥和妹妹分剩下的一半；只有生大病時，才有這種特殊待遇。父親帶我看病絕不只一次，但只有這一次，至今歷歷在目。