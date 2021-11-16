江春生校長是上海人，從黑龍江建設兵團選調到華東師大物理系學習，畢業後留在上海，八○年代初調到天津與老婆團聚。他先是我們天津六中黨務幹部，後來是副校長。

一九九三年，我的同學拜託我，要請老師給他上初三的孩子補習物理。我是政教處職員，和江校長同在二樓辦公，試著問他，他一口答應；說好就在他的辦公室，每周兩次，每次一小時，都在下班以後。開始幾次，男孩見到我總是低著頭，一個月過後，再見我，笑著打招呼了。一天，同學給江校長帶來一些禮物，高興地告訴我：「孩子物理單元測驗七十多分，過去都是不及格，要多給江校長補課費。」他進辦公室沒一會兒，就聽江校長喊起來；我趕緊進去，江校長死活不收，瞪著兩眼把我的同學推出門外。

我們是初中收底校，生源素質較差。一九九六年，江校長兼任初三五班的物理課。課間，常有幾個學習差的學生拿著作業本到他的辦公室，笑著來，笑著去；好多學習優秀的也常來辦公室，還把作業紙放在樓道窗台上寫寫畫畫，也是有說有笑。後來，到他辦公室的學生愈來愈多，各個美滋滋的。我慢慢發現，有的學生只來背一個定理，有的只交一道改過的題，也有的來交自己抄寫並完成的一道課外題。

我在班長的作業本看到江校長寫的一行字：「有幾道中考難題，想試試嗎？」在一位成績差的學生作業本上寫：「有一道中考白給的加分題，想做請找我。」江校長說他偶然用獎勵做題來激勵學生，沒想到同學間的影響比老師還大，都傳著做，明知道做對了，也非要拿給他看。他說寧要少，但要好，只有在自己的基礎上學會了，才更愛學。

為衝刺中考，周六整天和周日上午初三加課。周日中午放學，準有一些學生帶著午飯到他辦公室補課。一天，幾位家長拿著紙盒子、提著鼓鼓囊囊的布袋子，在樓道竊竊私語，見到我突然不說話了，笑容滿面地看著我。肯定是給江校長送禮物的，我心想：「踢鐵板來了！」等我再路過，她們仍然拿著紙盒子、布袋子，都很著急，有人說：「錢不收，東西不要，咱得換轍。」「換什麼轍都不行！」我不由得脫口而出。一位大姐說：「我們是哪輩子積大德了，遇到這麼好的老師。」臨近中考的一天，又聽到江校長在辦公室大喊：「把錢拿走！」一位壯實的大哥被推出來，拿著一個厚厚的牛皮紙信封，對我說：「自己給自己的，不收；收齊了派代表來，還不收。拿他還真沒轍！」

一九九九年暑假，我們併入立達職專，辦公室大搬家，沒用的雜物都放在辦公室門外，等民工當廢品拉走。江校長的辦公室已經清空，門口丟棄的雜物中有一個整齊的報紙卷，我打開一看，是一面紫紅色平絨錦旗，上面金黃的大字：「人民教師，無私奉獻」；抬頭是「感謝江春生校長」，落款為「九六屆初三五班全體學生家長」，還有一封全班四十多位家長簽名的感謝信。當年家長覺得他是校長，就直接把錦旗給了他，但他從沒向任何人提起過。很幸運，那面他從未掛出的錦旗，我是全校老師中唯一看到的。