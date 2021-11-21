江南一帶，生煎饅頭、小籠包子算得上是家喻戶曉的美味小吃，然而鹹肉菜飯也是普羅大眾喜愛的平民美食 。

無論繁華的大都市，還是普通的小縣城；無論大街上的百年老店，還是小巷邊的新張鋪子，都隨處可見鹹肉菜飯的身影，乃至城裡和鄉下，差不多家家戶戶都會做。不過，食材的選用、操作的順序、火候的掌握十分重要。

小時候，家裡的炊具僅僅是一個煤球爐、一口生鐵鍋；爐子火力不強，鍋子容積不大，煮鹹肉菜飯，分量要拿捏準足，水分要加得正好。步驟也簡單，將鹹肉、青菜與大米一同放進鍋裡煮，要是哪個環節出了紕漏，也許會燒成夾生飯，或者是厚粥爛飯，讓人嘆息不已。然而即便馬到成功，其色香味自然都與飯店賣的相去甚遠。

長輩曾經帶我們去福州路上的「美味齋」、「老半齋」等幾家有名的老字號飯店，那裡煮出來的鹹肉菜飯，米粒油光晶亮，蔬菜碧綠生青，配上燉了幾個時辰的骨頭黃豆湯，一口氣扒下兩碗飯，仍覺得不怎麼飽。

上世紀七○年代，曾經帶學生去郊縣鄉下「學農」六個月，炊事班的幾個都是「窮人的孩子早當家」，來到生產隊，每天起早摸黑，在廚房的大灶上生火添柴，煮沸開水，燒飯炒菜。

他們還會動腦筋爭取把事情做得更好，也向農家阿婆請教了灶頭上大鐵鑊燒鹹肉菜飯的訣竅。等到改善伙食那天，他們分工合作，有的人清早出門，邁過田間阡陌，抄近路去龍王廟鎮上割一方鹹肉，一個多鐘頭，得走好幾里的地；有的人量好米，捧著淘籮到門前小河淘洗；有的人拿了刀到生產隊長准許的菜畦去割菜……。

中午時分，灶膛裡的柴火嗶嗶啵啵燒得熾盛，火光映著蹲在灶頭後面的火頭軍，個個臉孔通紅，全神貫注。

開飯時間一到，同學們爭先恐後來盛飯，遲來的還捧著空碗，早來的已經一碗落肚。鍋底焦黃焦黃的鍋巴，江浙滬一帶叫做「飯糍」，用薄薄的銅質鍋鏟輕輕鏟起，就像一個偌大的圓盤；米香撲鼻誘人，入口呱啦鬆脆，咀嚼過後，齒頰留香。大家七手八腳急急給自己掰一塊，塞進嘴裡。

此時此刻，這算得上是世上最棒的餅乾了。就這樣，我也總算對於為什麼有「大鍋飯好吃」的說法，多了一點切身體會。至於薄薄的飯糍乾，泡茶喝、熬粥或者燒泡飯吃，那更是別有風味，而且還可幫助消化。

移居北美，這裡西餐琳瑯滿目，講究營養，粵菜花色繁多，名稱好聽，不過江南風味的鹹肉菜飯還是令人魂牽夢縈。自己動手，智慧電飯煲 固然能保證不會燒成夾生飯，但是還沒有專門的設計程式，不能複製鹹肉菜飯的傳統味道。

後來有經驗豐富的廚師指教，居家可以改用砂鍋烹調鹹肉菜飯，那倒是更勝一籌的辦法。老妻先買了一個大砂鍋，再到華人 經營的超市挑了價格不菲、真空包裝的鹹肉，以及塑膠袋密封的新鮮蠶豆瓣。加工的程式是先將鹹肉的肥肉部分切下熬出豬油，盛在碗裡擱在一旁，待以後用來炒菜；鹹肉的瘦肉部分切丁後，與大米和水放在鍋裡煮，待米半熟時，放入炒好的青菜和蠶豆瓣一起燜煮到熟。

等到「生米煮成熟飯」，揭開鍋蓋，熱氣騰騰，氤氳嫋嫋，滿屋飄香。端到桌上，飯粒亮，青菜糯，豆瓣酥，鹹肉鮮，與記憶中的味道沒有什麼兩樣，直引得味蕾翩翩起舞，心房吟唱小調。