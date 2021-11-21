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《老物件情懷》兒子送的對講機

文、圖／秦博瑞
山裡網路訊號不好，對講機派上用場。
山裡網路訊號不好，對講機派上用場。

二十年前來美探親臨返程時，兒子兒媳爭先恐後地給我和老伴買禮品。兒子給我買了懷表、數位相機和對講機；兒媳為我們買的是衣服、鞋子、魚油、西洋參以及護膚品。在這些物品中，我最陌生的東西是那兩個對講機，當時並不知為何物，看著好似是小型的大哥大

兒子說：「這是兩個對講機，相距五公里內雙方可以隨意通話，是當玩具給您買的。」他這麼一說，使我聯想起了小時候和小夥伴們玩遊戲，拿兩個紙筒，底部用針鑽上眼，再以一根很長的線連結兩端。我和小夥伴各持一端，一會兒當話筒，一會兒當聽筒，藏起來互相喊話，竟然真的能聽到聲音。兒子聽我這麼一說，戲稱道：「那您早就該去申請專利了。」

對講機對我來說沒有什麼用處，回家後大都閒置。我記得主要利用過兩次，一次是姪子結婚，在迎娶新娘的途中，為方便前後車聯繫，用過一次。再一次是我們全家自駕遊，開兩輛車去微山湖過中秋節，返程時去臨沂參觀地下溶洞；途中前車是老司機，開得快，後車是新手，就不敢開快了。兩車就不斷地用對講機聯繫，以防落下太多，並確保行車安全。

至於親朋好友借用，那次數就多了。

有了智慧手機後，我感到對講機已毫無用處，老想廢棄它。一天孫子要去山裡為一項電力工程搞航拍，臨去前他擔心山裡網路訊號不好，來我家說要帶上對講機。

他們在山上開展工作期間，訊號微弱，還颳起了大風，無人機未能落到原處，孫子立即派人帶上對講機去尋找。在此過程中，他們始終用對講機保持著聯繫；一個多小時之後，對方終於傳來了好訊息：在山後的一塊田地裡被一農民撿到了。

後來孫子帶著他那心愛的無人機回家，對我說今天幸虧帶了對講機，山上網路不好，手機根本替代不了對講機。聽了孫子一席話，我決定還是把對講機留著備用吧！

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