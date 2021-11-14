從我有記憶的上世紀七○年代起，父母親工作 的單位均有食堂，他們時而會從食堂買一些飯菜回家。父親家在外地，與母親結婚前的幾年間，一直在工作單位的食堂就餐；食堂並不以盈利為目的，而是解決家在外地、做飯不便、或者單身人士的就餐困難，甚至需要補貼的一種福利。所以食堂的飯菜，菜香價廉。

我就讀的高中離家較遠，與父親的單位相對近一些。高中第三年，為了節省上下學的時間，我晚上住在父親的辦公室，一日三餐在其單位的食堂用餐。食堂曹師傅廚藝精湛，每天的菜色花樣翻新。或許是吃膩了父母做的家常菜，我反倒更喜歡曹師傅的食堂菜；以至於後來，曹師傅逢人就說我是吃他做的飯菜而考上大學的。那也是我平生第一次的食堂體驗。

後來走進大學，開始真正的食堂生活。

我所在的大學分為南院和北院。南院食堂不大，菜品單調，更主要的是我們在北院上課，下課後趕回南院宿舍；放下書包，再拿上飯盒趕至食堂，基本上只剩下殘羹冷炙。對於南院食堂記憶特別深的一件事，就是小鋼珠饅頭。食堂師傅蒸的饅頭實在差勁，黑黑硬硬，咬在嘴裡槓槓的；現在想來，應該是麵糰發得不好。

記得一天清晨，天光微亮，狂風夾著塵土吹來掃去，空氣渾濁，視線模糊。一走到食堂門口，就見聚集了一大群人。正奇怪為何大冷天不進食堂，原來是一個同學在食堂門口貼了一封信，抱怨食堂的饅頭，還起名為「小鋼珠饅頭」；大意是諷刺小鋼珠饅頭吃在嘴裡鍛鍊牙齒，拿在手裡可以打狗防身之類。讀完後，大家爆笑一團，以後的一段時間裡，成了宿舍熄燈後的談資笑料。

到了第二年開春後，學校分給我們系一棟樓，我們便搬到了北院。

住在北院，所有的事情都方便許多。宿舍西邊是食堂，東邊就是體育場。吃過飯，出樓門一左拐，便可沿著大操場一邊散步消食，一邊與閨密聊天分享小秘密。

北院的食堂，品種花樣齊全。尤其對於吃素食的我而言，可選擇的菜餚極其豐富，純粹的素菜包括紅燒豆腐、麻婆豆腐、紅燒茄子、素燴菜，還有用青椒、西紅柿、豆角、蒜苔等食材做變化的炒雞蛋。而南院食堂幾乎沒有純素菜，無論是豆腐、青菜，還是茄子豆角西紅柿，總要在裡面加一點肉末，名曰葷菜。那些無處不見的肉末沾黏在每一塊豆腐、每一片西紅柿，和每一顆豆角上，密密麻麻，藕斷絲連。記憶裡，南院食堂的純素菜只有辣炒圓白菜，大學的第一個學期，我幾乎吃了半年的辣炒圓白菜。以至於以後很長時間，甭說吃，光是看它，甚至聽見「圓白菜」三字，便胃口全失，了無食欲。

大學畢業後曾在北京 工作過幾年。清華園裡食堂林立，品種多，花樣新；想吃什麼有什麼，而且相當便宜。據說是當初一個負責後勤的副校長說，我們的教職員工不能把有限的時間花費在做飯上；為此後勤處專門撥款改善食堂，所以清華食堂在北京高校圈子裡有口皆碑。

記得當初住在西八樓，東面就是二員工食堂。先生曾期許我何時可以做出二員工食堂的肉末西紅柿茄子，那將具有畫時代的意義。在清華園的幾年裡，我們拎著飯盒穿梭在各大食堂之間，尤其是到了九○年代中期，學校更是在原先的菜市場「照瀾院」開闢了飲食服務中心，作為學校食堂的延伸。

印象最深的是照瀾院的炸雞和紅燒豬蹄，食堂的飯菜吃膩了，下班後就會騎車繞到照瀾院買炸雞或紅燒豬蹄來解饞。各式餡料的餃子亦是應有盡有，三鮮、白菜豬肉、芹菜豬肉、胡蘿蔔羊肉。最常買的就是蔥油大餅，一張大餅買回家，再買一根金華火腿、一顆圓白菜；烙餅切絲，金華火腿切塊，圓白菜撕碎，用油和蔥花炒餅吃。再配一碗蛋花湯，營養全面，物美價廉。炒餅也是我在出國前，唯一拿得出手的一道美味佳餚。

那時一周工作五天半。周六中午下班後，我和先生約好去學生食堂吃午餐，然後進城閒逛。走進學生食堂，先生會描述讀書時九食堂的原來格局，清晨的油餅如何香、九食堂的大師傅如何用長把大勺把米飯放進每個學生的飯盒。而我則端著食物盤挑選自己喜歡的食物，重新體驗學生時代的食堂生涯。那一刻，時光倒流，彷彿回到大學時代，而我們依舊是無憂無慮的青春少年。

後來出國了，從此結束食堂生涯，而我也從一個只會做炒餅的二十多歲女孩，成為自家食堂的大師傅。尤其是疫情 肆虐的庚子年間，舉國關閉，居家避疫；為了家人的健康和增強免疫力，每日奮戰在廚房灶台。多方嘗試，攻克了一個個東西方飲食難關，成功做出廣東蝦餃、西式牛排、西北肉夾餅、中西糕點；肉末西紅柿茄子更是小菜一碟。

回首過往，那些記憶裡的食堂美味漸漸演變成自家廚房餐桌上的日日佳餚，只是斗轉星移間，日子已過去了很多年。