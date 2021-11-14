年輕時曾在山區基層工作 ，醫院分科不細，什麼病人都看。有一天，突然一個急診女病人直接進入病房，是一個四十四歲的高齡產婦，破水三天了孩子還沒生下來。病人面色蒼白，血壓 下降、呼吸和心跳加快；聽不到胎心音，也沒有胎動跡象，病人和胎兒情況危重。會診診斷為：足月臨產、胎兒橫位難產，胎兒宮內死亡；宮縮無力；出血性貧血、出血性休克。

胎兒宮內死亡可以施以「內倒轉術」，然後做臀牽引使胎兒娩出，但整個過程需要產婦有力配合，這名產婦承受不了。根據產婦已有多個子女並曾有難產病史；而且她丈夫擔心今後還有再懷孕等情況綜合分析，會診意見最後達成一致：實施剖腹手術取出死胎，再做輸卵管結紮。

手術由我主刀，在切子宮時感覺刀片下面碰到了什麼東西，於是小心翼翼、放慢速度，延長子宮切口把胎兒取出來。護士把新生兒放在推車上，一邊清理口鼻中的羊水和血跡一邊說：「是個男孩，一點活動也沒有！好像有一點微弱的呼吸。」說完，她提起嬰兒的雙腿，輕輕拍打幾下嬰兒的腳心，謹慎地把四指和拇指分別放在嬰兒背部和胸前相對，柔和地按壓。

給嬰兒胸部皮下注射呼吸興奮劑後，雖然嬰兒仍沒有哭聲，但呼吸活動逐漸明顯，胸部起伏也慢慢平穩了，他並未死在子宮中。經過仔細檢查發現，嬰兒背部有一道約一釐米長的淺切口，有一點點出血。這時我明白了，剛才刀片碰到的是胎兒的脊背，馬上囑咐護士用小圓針細線縫合，再一次檢查體表，沒發現其他問題。

正常的剖腹產因為有足夠的羊水使胎兒與子宮壁保持一定的距離，當手術刀切開子宮時不會傷及胎兒；即使刀片碰上胎兒，也會因為羊水的浮力使胎兒離開。但該產婦羊水已流盡，致使胎兒軀體與子宮壁緊緊貼在一起，一刀下去使胎兒的背部受傷，應該屬於一起醫療事故。儘管後果並不嚴重，病人及家屬也沒表達不滿，但我們受到一次深刻而難忘的教訓。

徵得了孩子父親的同意，我們給孩子取了個象徵性的名字「天保」。給產婦拆了線，夫妻倆高高興興帶著天保出院，臨走前反覆表示對我們的感謝。

幾年以後一個深秋的集日，一對夫婦帶著一個小男孩，提著一籃子雞蛋 到醫院來看我。孩子的父親見我對他們面露遲疑的眼神，指了指小男孩說：「這是天保，四歲了。」我猛然間醒悟過來，忽地感覺臉上發燙，反覆表示不能收他們的禮物。

我把小男孩領進屋，蹲下撩起他的衣裳，那道刀傷留下的痕跡，直接射進了我的眼球！我愧疚地對孩子說：「叔叔對不起你！」孩子用純真的眼神望著我，讓我內心難安。我不知所措地站起來，見炕上放著的小圍脖，急忙拿過來給孩子圍上，送到他的父母身邊，這才感覺踏實些。

難卻盛情，我收下了雞蛋。目送他們離去，但留在天保背部的傷痕引起我的愧疚感，長時間揮之不去。