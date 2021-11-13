《老照片說故事》小城教會

穿著詩袍的我與姊姊，在教堂門口和母親、洋牧師一家的合照。

這是穿著詩袍的我跟姊姊，在周日聚會結束後，於教堂門口跟母親及洋牧師一家的合照。話說我們從台中搬到南部小城後，篤信基督的母親很高興地發現，眷村門口就有個教堂，本準備就近參加，沒想到台中浸信會已將母親南遷的資料轉給小城浸信會。牧師連番探訪，盛情難卻，我們只好捨近求遠，每周日騎車橫跨小城赴會。

負責巡訪高屏浸信會的洋牧師，每隔一個月來講一次道，美國 人提起盛裝出席時，總說「穿著上教堂的衣服」，所以我們喜歡看洋師母合宜的穿著，也樂得跟洋娃娃練習英語。別看洋牧師一家以車代步，好像過著很享受的生活，其實他們離鄉背井，得適應南台灣 炎熱的氣候和颱風地震，著實不易。

二戰後台灣百廢待舉，戰後重建固然因為全國上下一心，也多虧懷抱滿腔博愛精神的西方傳教士犧牲奉獻，到台創建醫院、學校、孤兒院和安養中心。曾在當時台北縣樂生療養院工作的美國傳教士白寶珠，發現院內有很多重症麻瘋病患來自澎湖；為了讓這些病友不必渡海赴台，她隻身到風沙滾滾的澎湖，服務麻瘋病患。白寶珠晚年長期臥榻，在美的家屬幾度到台，想接她回美頤養天年，她都說澎湖就是她的家，甚至遺言不要將她的大體搬離澎湖。

再遠溯至十九世紀中，未滿二十二歲的英國傳教士戴德生到中國 ，到他七十二歲逝世於長沙，為中國奉獻達五十年之久。終其一生，除了短暫的回國休假以外，戴德生都與中國人生活在一起，為了入境隨俗，甚至穿長袍、蓄長辮；屢次坐船、步行到中國沿岸各城各鄉醫病傳道。他跟其他離鄉背井的西方傳教士一樣，不僅把基督教帶入中國，也帶動了古老中國的現代化。

戴德生的第五代孫戴繼宗，一九五九年生於台灣屏東，隨著父母服事的需要，一直就讀台灣公立學校，因此國語讀寫能力甚佳。一九七一年中華民國退出聯合國，戴繼宗第一次嚐到被台灣人排斥的滋味，九月開學以後，才走到教室門口就被同學推了出來，「都是你們美國人害的」，全班「敵愾同仇」的情緒幾乎把他淹沒。好在這刻骨銘心的經歷，並不影響他日後對華人的愛，仍然幽默地稱自己是雞蛋——外白內黃。行文至此，不由得要向這些西方傳教士致最敬禮。