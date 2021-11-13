父親的棉手套很常見：藍布的，大拇指和四個手指分作兩處。我們住在天津大直沽鐵道邊的大雜院，天津的冬天很冷，小時候每逢下雪的早上，我還賴在被窩躺著，總會聽到門外傳來幾下跺腳的聲音；掃完院子的父親開門進來，摘下棉手套放在爐邊的馬扎上，快速刷牙洗臉後又戴上棉手套，端起鋁鍋去給爺爺奶奶買早點。

這時會聽到同院的二奶奶說：「你這是幾點起的？別總是一個人掃呀！」二奶奶是小腳，父親把她家門口的積雪清得乾乾淨淨。積雪不能倒在大街上，要用竹筐拉過鐵道。我在雪地裡玩時，看著扣在雪地的一個個雪堆，能想像到父親戴著棉手套忙活的樣子。

爺爺奶奶住在我們院子對過，都有嚴重的哮喘病，冬天出不了屋，每天都是父親幫忙買早點。有一天，住在同一條大街的劉大爺告訴我哥一件事：一次大雪天，他看見我父親買早點回來，光著兩手端著鋁鍋，一雙棉手套放在鍋蓋上；問他有手套怎麼不戴呢？原來一只手套裡是給爺爺買的銀絲卷，另一只裡是給奶奶買的兩個燒餅。劉大爺豎起大拇指：「半個大直沽都知道你爸是個大孝子！」哥哥說的時候很自豪，我也是，像是看到父親在雪地上深一腳、淺一腳地走著。

七○年的冬天，爺爺突患肺炎高燒住院。父親有兩個弟弟，大弟是我六伯，他們一家住在保定；小弟是我老伯，他在天津郊區插隊，因此只能由父親一人日夜守候。一天中午，老伯趕回來，要去醫院接替父親。我上初一，正放寒假，特別想看看爺爺，就跟著去了。那是一間大病房，很熱，十來張病床；病人和陪護的家屬都看著我們，我以為進錯門了，正猶豫，突然看到門後的那張病床上，爺爺蓋著白色棉被睡得很香。可以看出，爺爺左腿平伸，右腿膝蓋高高弓起；父親坐在緊挨著床的木凳上，腦門墊著一只棉手套，一動不動地頂著爺爺弓起腿。

叔叔對我伸手示意，想讓他們繼續睡。病人和家屬都笑了：「就這一個姿勢頂著，有兩個多小時了，他沒睡。」父親看到我們，伸出左手擺了擺，頭依然頂著。叔叔彎下腰，父親低聲說：「咱爸弓起的這條腿一動就醒，棉被薄，要墊著棉手套，頂著他的腿，讓他多睡會兒。」說著，按著棉手套慢慢站起來，問老伯要不要去衛生間，叮囑老伯少喝水，得盯住我爺爺。

老伯坐下，頭頂在棉手套上，跟父親的姿勢一樣。父親雙手叉腰，輕輕往後仰，衝著人們點頭微笑，眼球布滿血絲。一位半躺在床上的五十來歲病人說：「我說話你可別不愛聽，照這樣下去，就熬你一個人，等老爺子病好出院了，你該住院了！」別人也跟著說：「趕緊回家睡覺去。」

父親戴著一只棉手套騎車回家，吃幾口飯，衣服也沒脫就呼呼大睡。晚飯時父親醒來就問：「你爺爺呢？」我們都愣了。他說誰在醫院他也不放心，抓起那只棉手套就往醫院趕，攔不住。