兒時，我家居住東北撫順道街地區。在一至十二道街轄域內，六道街與眾不同，有一座電影院 。這座名為「群眾電影院」的所在，儲存了昔日我癡迷電影的愛與恨。

身為頑劣兒童，我和小夥伴把滿腔情愛投寄群眾電影院，影院更是取悅我輩喜好，每月巡迴上映「地道戰」、「地雷戰」、「奇襲」、「打擊侵略者」、「小兵張嘎」等。這些影片首次上映時，我們都從父母手中討得錢款，進入電影院一睹為快。

沒想到，像是被美食 喚醒了饞蟲，影院回映第二遍時，我們又貪婪地向父母伸出小手，但家境清貧的父母很難再度開恩；我和眾夥伴們無奈變成可憐巴巴的小乞丐，併排坐在電影院對面馬路牙子上，聆聽影院影片放映同步錄音。藉著這一次次聽電影，我們把喜愛影片的故事情節以及人物台詞記得滾瓜爛熟，心血來潮便揮舞棍棒刀槍學演一通。

我們對影院把門人員也愈加傾慕，想著將來長大也要到電影院工作 ，每天泡在電影裡。恰好這時，夥伴「奔婁頭」的母親結識影院一個叔叔，當日成為影院「小清潔工」。影院一散場，奔婁頭就溜進電影院，搶過那位叔叔手中的清掃工具，清掃起衛生分擔區。下場電影開演鈴聲一響，他把工具還給叔叔，尋一個邊沿空位，觀賞起電影。

我發現這一祕密後，不聲不響地效仿。電影「雞毛信」散場了，我見一個把門人員伸起懶腰：「又清掃垃圾了，真煩人。」我當即上前獻殷勤：「叔叔，我幫你清掃。」說完，搶過他手中笤帚。我剛把分擔區清掃完畢，電影開演鈴響了，那位把門人員向我揚起手：「去看電影吧。」我像泥鰍魚一般鑽進電影院、美滋滋看了一場「雞毛信」。

見小清潔工成為影院免費看客，其他夥伴也使出渾身解數混入小工行列。結果影院一散場，六、七位小工蜂擁入電影院；影院領導生氣了，狠狠剋了一通把門職工後，將清掃小工全部轟了出來。

中學時代，群眾電影院放映老電影、少數新影片之餘，也開始放映外國影片。這時節，我觀看了「寧死不屈」、「地下游擊隊」、「復仇」、「最後一顆子彈」等；看過這些異國風情影片之後，積存心中的電影之愛竟匯成一首詩：「我愛你呀，影院的五彩銀幕！好像五彩繽紛、變幻多端的明鏡；如同景色迷人、美麗多彩的畫圖；彷彿奇光異彩、展枝吐葉的花壇；猶如栓人眼目、扣人心弦的寶書，你帶我遊歷了大江南北、四海五湖，使我看到了世界各地的奇景風物……」，洋洋灑灑三十餘行，投寄當地電影介紹報，編輯選用十八行發表，並寄來兩元稿費。

事物皆有正反兩面，就在我寄與群眾電影院無限愛戀時，也相伴一些氣惱和怨恨。電影「平原游擊隊」解禁重新上映，看到李向陽揮舉雙槍的畫報雄姿，夥伴們一起跑回家討要錢款。聽了我的苦苦哀求，母親掏出一角六分錢對我說：「買兩張票吧，領著你大弟一起看。」

影院售票窗口前炸了窩。一個個半大小子前擠後推購買電影票，我人小個矮難以靠前，只好託同院小青哥哥上前購票。離影院入場還有半個多小時，我拿著電影票和弟弟站在一旁等候。這時，一個高我半個頭的男孩子突然搶過我手中電影票，轉身就跑；等我回過神來，那小子已經鑽進了小胡同。電影票遭劫，我和弟弟只好再次像乞丐似的，蹲坐馬路牙子上聽了一遍「平原游擊隊」。

常在電影院門前轉悠，夥伴們也時常湧起冒險之念：唬票看電影。一日，夥伴「大列巴」用被扯掉一角的電影票，順利唬進電影院，翌日又有一夥伴如法炮製，成功混入。我見此效仿，結果卻被把門人員當場識破，他連推帶搡把我弄進辦公室審問：「叫什麼名字？哪個學校的？」我以啞巴姿態回敬，緘默對抗半個多小時，把門人員氣憤地給了我一個大脖溜：「你是啞巴啊？」又踹了我一腳：「滾吧！下次再見你唬票，就送你上派出所。」從此我對群眾電影院，尤其那位逮我踹我的人員憎恨不已。隨後一段時日，群眾電影院將我和小夥伴拒之門外。

影院上映「虎、虎、虎」、「賣花姑娘」全部包場，對外不售零票。其中「虎、虎、虎」專供機關廠礦幹部觀看，「賣花姑娘」包場給商場企業職工，並且凌晨四時放映第一場。我和夥伴曾起大早摸黑到影院門前，試圖撿漏他人剩餘的電影票，結果全都拜興而歸，破口大罵群眾電影院。

六道街群眾電影院，也在地區房屋動遷改造中拆除了；但電影院卻像照片底版一樣，留存我的記憶，連同那些愛恨往事。