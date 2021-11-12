中國 北方許多地區，特別是魯南和魯中，城鄉居民過去以吃煎餅為主食。原因是這些地方，高粱、穀子、玉米、大豆種植較多，麥子相對種植較少，產量也比較低；而煎餅恰恰是要用粗糧來做。

其實煎餅也不只是平民百姓的專利，一些富庶人家和知名人士也喜歡吃，例如愛國將領馮玉祥先生就愛吃煎餅；據說他還讓人將抗日口號鑄在鏊子上，攤出的每一張煎餅上都帶著抗日文字。煎餅堪稱是粗糧細做最好吃的食物，同樣的粗糧，做成煎餅口感柔軟，好咬好嚥，且可以捲食多種菜餚，吃起來甚是方便，實為老幼咸宜之食品。

若按口味來分，主要有三種。一是原味煎餅，即不摻任何東西，只用脫皮的原糧磨糊子，攤出的煎餅原汁原味，這種煎餅占主流。二是酸煎餅，臨沂、淄博等地的人們喜歡吃酸煎餅；這種煎餅磨糊子前，要將一小半的小米 煮熟使其稍微發酵，然後加入另一大半不發酵的小米和適量的大豆，磨成糊子攤成煎餅，吃起來口感略帶酸味。三是甜煎餅，這是濟南人士的傑作。其實也很簡單，在磨好的小米大豆糊子中，加入適量白糖攪拌均勻，然後攤成煎餅，香甜可口，不僅可作主食，而且烙乾後可當香酥甜點。另外還有曲阜的棗煎餅和青州的柿子煎餅，也挺出名。如今這類煎餅，已進入了準點心的行列，頗受消費者歡迎。

筆者是吃著母親攤的煎餅長大的，對煎餅有著深厚的感情。勤勞節儉的母親善用軸形和板形兩種粑子攤煎餅，堪稱攤煎餅的高手。酸煎餅、原味煎餅和雜糧煎餅，母親全都會做；無論燒炭或燒柴草也都會，一個上午能攤上二十多斤煎餅。母親尤其擅長煎餅再加工，將攤好的煎餅鋪開，倒上一點點油，撒上蔥花和少許鹽，用小型鏊子烙成油鹽煎餅卷，咬一口既酥又香，非常好吃。

她做的肉末餡、豆腐餡、菠菜餡、野菜餡的菜煎餅，就更受青睞了，我和弟弟妹妹們都爭先恐後地搶著吃；父親老是怕我們吃太多，傷了腸胃，我則帶頭調侃道：「誰叫母親做得這麼好吃呢！」