《老照片說故事》西湖消失的紀念塔

作者記憶中的西湖紀念塔概影。

揮別了家鄉八十載，從此再也不能擁抱曾養育我的故土，雖然偶有機會重臨，但都匆匆而過，終究成為畢生遺憾。故鄉杭州西湖的山山水水，是我青少年時期遊覽次數最多的地方，無數記憶累積在我腦海中。

如今思鄉病一旦出現，真是無法克服，滿腦子將過去的一切一一羅列，出現頻率最多的包準是西湖的美景。近年來聽說舊杭州已現代化，西湖也隨之煥發新風光；這些新生的事物我無法目睹，但在我記憶中的有些事物，卻是今人所看不到的。

記憶中西湖有四座紀念塔，後來遭到毀壞，從此消失。從市區步向西湖，首先踏入湖濱公園，就看到聳立在公園裡的三座雕像紀念塔，遠處又有一座秀緻的紀念塔昂立湖中。如今要把幾十年前的陳蹟，從我破碎的記憶中還原極不容易，近來在網上找到了這四座紀念塔的舊照片，幫我將回憶完整起來；這幾張紀念塔的舊照片真是歷史文化的寶貴資料，彌足珍貴。

湖濱公園是介於湖濱路和西湖之間的一條南北綠地，依街區分為六個公園，分別稱為第一至第六公園。兩個公園之間有一街寬的水泥場地，靠湖那頭是遊船碼頭，湖邊設石階，便於遊人上下遊船。遊船泊於湖邊，船家就地招攬生意，講好遊程和價格即可登舟漫遊。公園裡沿湖邊，每隔十幾米樹立水泥短柱或水泥燈柱，柱間有鐵鏈相連，保護行人安全，還有面向西湖的座椅供遊人休息。

在第一與第二公園之間的水泥場地上，有一座北伐將士陣亡紀念塔，也稱北伐戰爭勝利紀念塔。北伐戰爭如今罕為人知，袁世凱稱帝失敗後各省軍閥勢力擴張，擁兵割地發展地方勢力，爭奪利益導致軍閥間互相戰爭，如直皖戰爭、直奉戰爭、齊魯戰爭、江浙戰爭等都是妨害人民生計的戰爭。一九二五年，蔣中正在廣州誓師北上，以弱勢兵力個個擊敗各地軍閥，是為北伐戰爭。

三年後北伐軍進軍北方，東北張學良歸順國民政府，終於北伐勝利，全國統一，為十年後進入抗日戰爭奠下基礎。三○年代建北伐戰爭勝利紀念塔於此，也紀念在戰爭中陣亡的將軍和士兵。塔基八角方形，高五米餘，塔頂塑大小五顆炮彈頭，象徵在槍林彈雨中艱難進軍。炮彈頭以釉面小片鋪成，徬晚時夕陽西射塔身，炮彈頭散發出五色光芒，這一奇觀，只在歸航遊船上才能看到。

第三與第四公園之間，有一座陳英士躍馬雕像紀念塔，馬前蹄揚起凸顯英姿，長方座基，高五米餘。陳英士名其美，號英士，浙江吳興人，早年參加孫中山同盟會。一九一一 年辛亥革命，陳英士率軍光復杭州；一九一五年反袁世凱稱帝，次年被袁世凱暗殺於上海。三○年代立紀念塔於此。

第四與第五公園之間，樹立一二八淞滬戰爭紀念塔，也稱八十八師陣亡將士紀念塔。八十八師原駐紮在杭州，一九三○年一月二十八日，日軍發動第一次淞滬戰爭，八十八師立即馳援上海張發奎十九路軍部隊，共守疆土。廟行戰役首捷，抵禦了日寇侵略，三○年代興建紀念塔，是全國首座抗日紀念塔。塔方形，高五米餘，塔頂四角塑四枚炸彈，中立青銅塑像一將一兵。將軍手指東方，兵士持槍勇猛向前殺敵；塑像維妙維肖，乃雕塑 藝術家劉開渠所創作，這座紀念塔鼓舞了無數人的抗日堅強意識。

一九三七年八月十三日，日寇發動第二次淞滬戰爭，八十八師又進軍前線，堅守國土到最後撤退；八百壯士堅守四行倉庫掩護撤軍，名聞國際。八十八師撤軍後又參加南京保衛戰，不及撤退的死於南京大屠殺，八十八師在抗日戰爭中傷亡慘重。這支永不生鏽的鐵軍，最後又出現在緬甸 戰場抵抗日寇。一九三七年十一月杭州淪陷，日軍視此塔為芒背，遭到毀壞。

近「平湖秋月」的湖中，人工填一小島，成了西湖上第四個島，島上有一座鋼筋水泥方塔，名為西湖博覽會紀念塔。塔高約二十米，塔內有樓梯，可上至四層樓的觀賞平台，環視西湖綺麗美景。塔基底座約十餘米，四周有白石護欄，有四頭鐵鑄水牛向著湖面噴水，象徵農業豐收。

此塔為一九二九年在杭州盛開西湖博覽會時所建；為配合展覽會，同時在湖上興建了這座高塔和一座西湖博覽會橋，橋上有三座亭子，這座木橋將隔湖相望的兩處博覽會展館連接起來。此塔後來據說被強颱吹倒，島基已無，從此不見湖中塔影，博覽會橋也因失修損壞沉落湖中。

至於北伐戰爭勝利紀念塔和陳英士紀念塔，五○年代因意識不同，也全被推倒拆除，至此我記憶中的西湖四座紀念塔從此煙消雲散，不復見於今人。