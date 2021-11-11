三十多年前，我進入一家貸款 公司當業務員，推銷商業貸款。公司主要投資人K先生來自台灣 ，是一位德高望重、受人尊敬的商界領袖，台灣富豪排行榜上也有他的大名；正派經營，是K先生旗下公司的座右銘。

那年我貸出數百萬美元，給貸款人購買一個商業地產，貸款金融中有一筆保留款，是給貸款人也就是新業主，裝潢這個地產以便招攬新租客用的。承接這個工程的是C君， 我們貸款公司撥款，都有一定的文件和手續，裝潢費更要根據工程的進度，完工多少撥多少，絲毫馬虎不得。

有一天我在辦公室突然有人外找，是一位中年韓裔 大叔，哭喪著臉說他是小包工，奉C的指示來領取他工程的尾款近兩萬元，我說我完全不知道這回事。這位大叔聽到後幾乎要哭出來，哀求我放行，因為他已經兩個月沒付房貸，第三個月也差幾天到期，再不付房子就要被查封了。

冤有頭債有主，我試問韓裔大叔：「你接的工程在哪？」大叔的回答讓我嚇一跳，因為是在另一個城市，和我的案件風馬牛不相及。原來C君在他處另有工程，可能有資金上的問題，於是拿我來搪塞；我向大叔解釋清楚，他知道被忽悠後黯然離去。那一幕我永生難忘，因為將心比心，我也有家庭，也背負著沉重的房貸。

過沒多久，C君說他要正式請款，那天早上我剛好也要公出，左等右等不見C君依約送來必要的文件。實在等不及了，我向同事交代清楚後，匆匆出門赴約。我前腳一出，C的電話立馬打進來找公司撥款部，說一切文件我都已經審核通過，同意放款。撥款部負責人知道我的處事態度，更不可能假借客戶之口來傳話，於是在和我通話確認沒有此事後，拒絕付款。

我再次不配合惹火了C君，後來他打電話給我說，「如果你的爸爸就是K某某，那我就認了，可惜你不是。有一天你若離開這家公司到銀行任職，我們在『社會上見』」。C君的談話近乎恐嚇和侮辱，但我平常心以對，堅守公司規定，最終完成撥款。後來才聽聞，C君在社區小有名氣，也投資了社區一家銀行，也難怪這麼有底氣。

多年後我也真的轉職銀行，在一次商界舉辦的酒會中再次看到C君；多年不見他略顯老態，也步入了中老年。我沒有和他打招呼，這也是我最後一次聽到他的消息。如今我已是耳順之年，也早從職場下崗，陳年往事早已風消雲散成了軼事，但韓裔大叔當年是否找到資金付清了房貸，卻是我幾十年來未解的懸念。